  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Valymai tęsiasi: Ukrainos vyriausybė nušalina kelis „Energoatom“ pareigūnus

2025-11-13 07:59 / šaltinis: ELTA
2025-11-13 07:59

Ukrainos ministrų kabinetas tęsia sprendimų, kuriais siekiama pertvarkyti nacionalinės branduolinės energijos gamybos bendrovės „Energoatom“ valdymą, seriją ir nusprendė nušalinti kelis šios įmonės pareigūnus, tinkle „Telegram“ pranešė ministrė pirmininkė Julija Svyrydenko.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis (nuotr. SCANPIX)
13

1

„Remdamasi iš NABU (Nacionalinio kovos su korupcija biuro – ELTA) gauta medžiaga, vyriausybė nusprendė skubiai nušalinti viceprezidentą ir valdybos narį Jacobą Hartmutą“, – pareiškė ji.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis

Be to, J. Svyrydenko pažymėjo, kad ministrų kabinetas nurodė laikinajam „Energoatom“ pirmininkui nušalinti prezidento vyriausiąjį patarėją Dmytro Basovą, kuris buvo informuotas apie įtarimus, taip pat kitus darbuotojus, kurių vaidmenį nusikaltimuose tiria teisėsauga. Tarp jų – finansų ir biudžeto direktorius, teisės reikalų direktorius ir atskiro skyriaus „Centralizuota pirkimų organizacija“ vadovas.

„Jei vykstant NABU tyrimui bus nustatytas kitų darbuotojų dalyvavimas nusikalstamoje veikloje, laikinasis valdybos pirmininkas turi juos nušalinti ir padėti atlikti tyrimą šių asmenų atžvilgiu“, – akcentavo vyriausybės vadovė.

Lapkričio 10 d. NABU paskelbė apie specialią operaciją, kurios tikslas – atskleisti korupciją energetikos sektoriuje. Tyrėjų duomenimis, nusikalstamos organizacijos nariai sukūrė didelio masto schemą, siekdami daryti įtaką strateginėms valstybinėms įmonėms, įskaitant „Energoatom“.

