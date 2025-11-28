 
Kalendorius
Lapkričio 28 d., penktadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Prekiavo 118 tūkst. litrų nelegalaus dyzelino ir gamino naminukę: teismas paskelbė nuosprendį

2025-11-28 11:08 / šaltinis: BNS
2025-11-28 11:08

Neteisėtai dyzeliniu kuru ir stipriu naminiu alkoholiu prekiavusiam vyrui Kauno apygardos teismas skyrė 15 tūkst. eurų baudą ir konfiskavo jam priklausančius 38,2 tūkst. eurų, penktadienį pranešė Generalinė prokuratūra.

Teismas (nuotr. Elta)

Neteisėtai dyzeliniu kuru ir stipriu naminiu alkoholiu prekiavusiam vyrui Kauno apygardos teismas skyrė 15 tūkst. eurų baudą ir konfiskavo jam priklausančius 38,2 tūkst. eurų, penktadienį pranešė Generalinė prokuratūra.

REKLAMA
1

1969 metais gimęs ir bedarbis G. K. pripažintas kaltu dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis bei dėl neteisėto naminių stiprių alkoholinių gėrimų gaminimo, laikymo ir realizavimo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tuo pačiu teismo nuosprendžiu G. K. tėvas S. K., gimęs 1939-aisiais, nuteistas dėl neteisėto disponavimo šaudmenimis, jam skirta 5250 eurų bauda.

REKLAMA
REKLAMA

Bylos duomenimis, G. K. nuo 2020-ųjų rugsėjo iki 2022 metų sausio mėnesio įgijo, laikė ir realizavo akcizais apmokestinamas prekes: dyzelinį kurą, stiprų naminį alkoholį bei cigaretes, nepaženklintas Lietuvos banderolėmis.

REKLAMA

Šiuo laikotarpiu nuteistasis patalpose, kuriose buvo įrengta kuro pylimo sistema, neteisėtai realizavo 117 tūkst. 994 litrus dyzelinio kuro, įvertinto daugiau kaip 108 tūkst. eurų.

Tyrimo metu nustatyta, kad G. K. disponuojamas dyzelinis kuras buvo įgyjamas iš vilkikų vairuotojų, kurie į Lietuvą atvykdavo iš trečiųjų šalių.

Vyras taip pat neteisėtai pagamino ir laikė nedenatūruoto ir denatūruoto etilo alkoholio bei jų skiedinių, 59 pakelius cigarečių, nepaženklintų banderolėmis, kurių bendra vertė viršijo 3 tūkst. eurų.

REKLAMA
REKLAMA

Atliekant kratą G. K. gyvenamojoje vietoje buvo surasta 90 litrų nedenatūruoto etilo alkoholio skiedinio, supilstyto į 90 vieno litro talpos butelių su užsuktais raudonais kamščiais ir suklijuotomis etiketėmis „Megkaja kremliovskaja vodka“, taip pat papildomai pagaminti ir supilstyti į skirtingas talpas 66 litrai įvairios koncentracijos skiedinių.

Pareigūnai aptiko ir alkoholio gamybos priemones, kurios buvo naudojamos alkoholio gamybai, skiedimui, filtravimui, ženklinimui ir pakavimui.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

G. K. deklaruotoje gyvenamojoje vietoje kratos metu buvo rastos 38 tūkst. 200 eurų piniginės lėšos, kurioms prokurorės nutarimu taikytas laikinas nuosavybės teisių apribojimas.

Teismas patvirtino, kad piniginės lėšos buvo gautos iš G. K. nusikalstamos veikos ir yra neproporcingos G. K. teisėtoms pajamoms, todėl lėšos gali būti konfiskuotinos valstybės naudai kaip nusikalstamu būdu įgytas turtas.

REKLAMA

Atliekant kratą G. K. gyvenamojoje vietoje, policijos pareigūnai rado keturiasdešimt pramoninės gamybos 5,6 mm žiedinio skėlimo šovinių ir dvidešimt penkis pramoninės gamybos 7,62 mm šovinius.

Tyrimo metu nustatyta, kad šie šoviniai priklausė G. K. tėvui S. K. Pastarasis turėjo leidimą ir laikė ilgavamzdžius ir graižtvinius šautuvus, tačiau rasti šoviniai nebuvo pritaikyti šiems šaunamiesiems ginklams.

REKLAMA

Teismas konstatavo, kad S. K. padarė nusikalstamą veiką, nes neturėdamas leidimo įgijo ir laikė šaudmenis, kurie savo kalibru ir techninėmis savybėmis neatitiko ginklų, kuriems jis turėjo leidimus, o šių šaudmenų laikymas buvo aiškiai draudžiamas įstatymo.

S. K. veiksmais buvo pažeista ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos kontrolės tvarka, užtikrinanti visuomenės saugumą.

Pirmosios instancijos teismo nuosprendis gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.

Ikiteisminiam tyrimui vadovavo Vilniaus apygardos prokuratūra, tyrimą atliko Lietuvos kriminalinė policija.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų