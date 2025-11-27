 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Antras kartas nemelavo: Seimas paskyrė Haroldą Šinkūną Konstitucinio Teismo teisėju

2025-11-27 14:16 / šaltinis: BNS
2025-11-27 14:16

Spalio pabaigoje prezidento Gitano Nausėdos į Konstitucinio Teismo (KT) teisėjus teikto Haroldo Šinkūno kandidatūrą atmetęs Seimas ketvirtadienį persigalvojo ir teisininką paskyrė.

Haroldas Šinkūnas. ELTA / Dainius Labutis

Spalio pabaigoje prezidento Gitano Nausėdos į Konstitucinio Teismo (KT) teisėjus teikto Haroldo Šinkūno kandidatūrą atmetęs Seimas ketvirtadienį persigalvojo ir teisininką paskyrė.

6

Už balsavo 80 parlamentarų, prieš – 23, o susilaikė 12 Seimo narių.

Opozicinės Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis Saulius Skvernelis prieš balsavimą svarstė, jog naujasis teisėjas tapo mainų objektu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Nepaisant to, jeigu jūs būsite patvirtintas, tikrai linkiu, kad tą savo kompetenciją, gilias žinias ir supratimą apie teisę, Konstituciją galėtumėte panaudoti labai prasmingai“, – teigė jis.

Tuo metu parlamentaras Ignas Vėgėlė prašė kolegų „nepolitikuoti, o paskirti profesionalų teisininką“.

Pirmąsyk H. Šinkūno per slaptą balsavimą dauguma nepalaikė. Tuomet už pasisakė 53 politikai, prieš buvo 44, o susilaikė 22 parlamentarai. Tai reiškia, kad prieš prezidento teiktą kandidatą buvo ir dalis valdančiosios koalicijos atstovų.

Šalies vadovas tikino, kad tai – kerštas už jo veto Baudžiamojo kodekso pataisoms, švelninančioms atsakomybę „čekiukų“ bylose. Socialdemokratai tai neigė.

Tačiau spalį Seimas KT teisėjais paskyrė ilgametį parlamentarą Julių Sabatauską ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) Civilinių bylų skyriaus pirmininką Artūrą Driuką. J. Sabatauską teikė Seimo pirmininkas Juozas Olekas, A. Driuką – LAT pirmininkė Danguolė Bublienė.

G. Nausėda kritikavo J. Sabatausko teikimą į KT teisėjus, vadino tai teismo politizavimu.

H. Šinkūnas šiuo metu eina Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dekano pareigas. Jis yra dirbęs prezidento Valdo Adamkaus patarėju, Lietuvos banke, Vyriausybės kanceliarijoje, Lietuvos Aukščiausiajame Teisme.

Prezidento vyriausiasis patarėjas teisės klausimais Andrius Kabišaitis yra sakęs, jog kandidatas teiktas įvertinus jo aukštą kvalifikaciją, turimą mokslinio darbo patirtį, siekį vystyti konstitucinę teisę.

KT sudaro devyni teisėjai, kas trejus metus jis atnaujinamas trečdaliu. Šis atnaujinimas turi įvykti kitų metų pavasarį.

KT įstatyme numatyta, kad šio teismo teisėju gali būti skiriamas nepriekaištingos reputacijos Lietuvos pilietis, turintis aukštąjį teisinį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip dešimties metų teisinio ar mokslinio pedagoginio darbo pagal teisininko specialybę stažą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

Ogi
Ogi
2025-11-27 14:54
Nors ir mainais bet labai gerai,p.Šinkūnas bus bent kažkokia priešprierša genderistam. O šiaip nors ir apmaudu ir liudna,bet tokia praktika(politiniai mainai) visam pasaulyje buvo,yra ir bus. Tik žiūrint ką už ka ir daugiau atvirai ar ne.
Atsakyti
zymiai
zymiai
2025-11-27 14:56
geriau bent koks teisejas bet ne Sabatauskas
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (6)
