Mergina išėjo į vakarėlį ir niekada negrįžo namo: aiškėja siaubingos detalės

1998 m. lapkričio 15-osios naktį Melinda Brown atsisveikino su tėvais apie 19 val. ir išvyko į vakarėlį Simi slėnyje, Kalifornijoje. Tačiau ši istorija dar ir dabar palieka šiurpų pėdsaką, tyrėjai tikisi, jog praėjus tiek metų, atsiras nusikaltimą įvykdęs ar bent matęs žmogus.
Kaip rašoma PEOPLE, Vėliau tą naktį, apie 22:30 val., vietos policija išvaikė vakarėlio dalyvius dėl kaimynų skundų dėl triukšmo. 18-metė Brown su draugų grupe atsidūrė butų komplekse netoli pradinio vakarėlio vietos.
„Tai buvo mažesnis susibūrimas“, – PEOPLE sako Venturos apygardos šerifo biuro seržantas Craigas Hennesas. „Jie tęsė vakarėlį dar kelias valandas ten.“
Neatėjo į darbą
Tą naktį Brown negrįžo namo. O kai lapkričio 17 d., po dviejų dienų, ji neatėjo į darbą „In-N-Out Burger“ greitojo maisto restorane, buvo pranešta apie dingusį asmenį.
Jos palaikai buvo rasti dar po 10 dienų šalia negilios kapavietės, porą šimtų metrų nuo populiaraus žvyrkelio Hungry slėnio vietovėje, Los Padres nacionaliniame miške netoli Gormano.
„Ten buvo daug gyvūnų veiklos“, – sako Hennesas. „Atrodė, kad dalis laukinės gamtos ją iškasė ir ištraukė iš negilios kapavietės.“
Ji buvo nušauta į nugarą, sako jis. Brown paskutiniai judesiai glumina Venturos apygardos detektyvus pastaruosius 27 metus.
Trūksta liudininkų
Liudininkai tariamai pasakojo tyrėjams, kad po antrojo vakarėlio Brown buvo išlaipinta apie 1 valandą nakties prie alkoholinių gėrimų parduotuvės – maždaug už pusės mylios nuo jos namų. „Tačiau, kiek galime suprasti, alkoholinių gėrimų parduotuvė buvo uždaryta“, – sako Hennesas, kuris abejoja, ar ji apskritai ten buvo išlaipinta.
„Neturime jokių liudininkų, kurie iš tikrųjų patvirtintų jos buvimą prie tos alkoholinių gėrimų parduotuvės“, – PEOPLE sako Venturos apygardos šerifo biuro vyresnioji pavaduotoja Kathryn Torres.
Taip pat lieka nežinoma vieta, kur Brown buvo nužudyta.
„Visi požymiai rodo, kad ji buvo nužudyta, o paskui pervežta ir palikta Gormane, bet mes to nežinome“, – sako Hennesas. „Nežinome, kur yra žmogžudystės vieta.“
Taip pat nėra jokių požymių, kad paauglė, gyvenusi su tėvais ir seserimi ramiame, priemiesčio Simi slėnio rajone, buvo pagrobta.
„Mums įtarimą kelia žmonės, kurie paskutiniai ją matė“, – sako Hennesas. „Ir čia pradinė tiriama veikla susidūrė su daugybe kliūčių. Tuo metu nebuvo daug informacijos ar bendradarbiavimo su ta draugų grupe.“
Detektyvai tiki, kad DNR technologijų pažanga gali suteikti jiems proveržį, kurio reikia bylai išspręsti.
„Kai buvo apdorojama nusikaltimo vieta, buvo paimta daug DNR pavyzdžių“, – sako Torres. „Ir dabar mes vėl pradedame juos pateikti atnaujintam apdorojimui. Mes vis dar apdorojame pėdsakų įrodymus, ir esame optimistiški, kad tai nuves mus prie įtariamojo DNR profilio.“
Kas galėjo nužudyti paauglę?
„Šiuo metu manome, kad tai buvo kažkas, kas ją pažinojo“, – sako Hennesas. „Nemanome, kad tai buvo koks atsitiktinis asmuo ar koks nors atsitiktinis žmogus, kuris tiesiog atsitiktinai atvyko į miestą. Manome, kad Melinda pažinojo asmenį, kuris ją nužudė, ir šiuo metu stengiamės tai įrodyti.“
Detektyvai tikisi, kad visi, turintys informacijos apie tai, kas įvyko, pagaliau prabils.
„Žmonės nenorėjo kalbėti anksčiau, bet galbūt, tikimės, dabar po 30 metų... žmonės nugyveno savo gyvenimą, turi savo vaikų, galbūt jie jaustų, kad dabar yra laikas prabilti ir ką nors pasakyti“, – sako jis.
