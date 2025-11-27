Geležies trūkumą organizme išduoda šie simptomai: nenumokite ranka

Labai svarbu suprasti, kad organizmas geležį kaupia baltymo feritino pavidalu. Būtent feritino kiekis atskleidžia tikrąsias geležies atsargas ir padeda laiku pastebėti pokyčius, galinčius paveikti sveikatą.
Kas yra feritinas ir kokią funkciją jis atlieka?
Feritinas – tai baltymas, kuris organizme kaupia geležį ir atpalaiduoja ją tada, kai kūnui reikia. Daugiausia feritino randama kepenyse, kaulų čiulpuose ir blužnyje.
Kai feritino kiekis sumažėja, organizmas pradeda stokoti geležies, o tai gali lemti anemiją, silpnumą, plaukų slinkimą ir kitus simptomus. Todėl, įtarus geležies trūkumą, labai naudingas feritino tyrimas, kuris padeda įvertinti, ar geležies atsargos pakankamos. Tai ypač aktualu moterims, sportuojantiems ir tiems, kurie laikosi ribojančių dietų.
Mažas feritino kiekis: į ką atkreipti dėmesį?
Jeigu feritino lygis sumažėja, pirmieji simptomai dažnai būna nepastebimi. Ilgainiui jie gali stiprėti – atsiranda bendras silpnumas, dusulys fizinio krūvio metu, galvos svaigimas, blyškumas, trapūs nagai.
Pasireiškus šiems požymiams būtina įvertinti mitybą ir pasitarti su gydytoju dėl papildomų tyrimų. Mažas feritino kiekis dažniausiai rodo geležies trūkumą, kurį gali lemti prasta mityba, gausios mėnesinės ar tam tikros virškinamojo trakto ligos.
Kada feritino per daug?
Nors dažniausiai kalbama apie per mažą feritino kiekį, jo perteklius taip pat gali būti žalingas. Padidėję feritino rodikliai kartais rodo uždegimą, kepenų ligas ar hemochromatozę – genetinį sutrikimą, dėl kurio organizmas kaupia pernelyg daug geležies. Todėl svarbu ne tik nustatyti feritino lygį, bet ir įvertinti bendrą sveikatos būklę bei gautų rezultatų priežastis.
Feritinas – svarbus baltymas, padedantis įvertinti bendras geležies atsargas. Kai šios atsargos tampa per mažos arba per didelės, gali sutrikti įvairios fiziologinės funkcijos, o kūnas dažnai siunčia įspėjamuosius signalus – nuo nuovargio iki uždegimo požymių. Todėl verta įsiklausyti į šiuos ženklus ir laiku atlikti reikalingus tyrimus.
