  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Siaubingi duomenys: pasaulyje kas 10 minučių pasaulyje nužudoma viena moteris

2025-11-25 11:50 / šaltinis: ELTA
2025-11-25 11:50

 Jungtinių Tautų skaičiavimais, praėjusiais metais maždaug kas 10 minučių viena moteris ar mergina buvo nužudoma savo partnerio ar šeimos nario.

Bažnyčia, žvakės (nuotr. 123rf.com)

0

Naujausią ataskaitą apie femicidus – moterų ar merginų nužudymus dėl jų lyties – pirmadienį paskelbė JT Narkotikų ir nusikaltimų prevencijos biuras (UNODC) ir JT Moterų organizacija.

Ataskaitoje teigiama, kad 2024 m. visame pasaulyje buvo tyčia nužudyta apie 83 tūkst. moterų ir merginų. Apie 60 proc. šių atvejų nusikaltėlis buvo šeimos narys arba partneris, teigė JT institucijos, paskelbdamos metinę ataskaitą Tarptautinės smurto prieš moteris panaikinimo dienos proga.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ir priešingai, tik 11 proc. vyrų nužudymų buvo įvykdyta giminaičių arba partnerių.

JT duomenimis, moterų žudymai ypač paplitę Afrikos regione, kuriame 2024 m. užregistruotas didžiausias moterų nužudymų skaičius – 22 600. Azijos regione jų būta 17 400, Šiaurės ir Pietų Amerikoje – 7 700, Europoje – 2 100, o Okeanijoje – 300.

Afrikoje buvo didžiausias skaičius tokių moterų nužudymų, kai auka ir nusikaltėlis buvo artimi partneriai arba šeimos nariai. Skaičiuojama, kad ten buvo 3 nužudymai 100-ui tūkst. moterų ar merginų. Europoje šis skaičius buvo mažiausias – 0,5.

Dar metais anksčiau, 2023 m., visame pasaulyje giminaičių ar artimų partnerių buvo nužudyta maždaug 51 100 moterų ir mergaičių, iš viso dėl smurtinių nusikaltimų mirė 85 tūkst. moterų ir mergaičių.

