TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Policijai ieškant draugo subadymu įtariamo lietuvio – paaiškėjo naujos detalės

2025-11-25 09:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-25 09:30

Vakar Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas paskelbė žmogžudyste įtariamo vyro paiešką. Ieškomas asmuo – 2000 metais gimęs Lukas Simonenko.

Ieškomas Lukas Simonenko (nuotr. Policijos, Vygintas Skaraitis/BNS)

7

Peiliu mirtinai vyrą sužalojęs ir policijos ieškomas L. Simonenko – sportininkas, pasižymėjęs kiokušin karatė srityje.

Nužudymu įtariamas vyras – Europos jaunių kiokušin karatė čempionas

Kaip vakar skelbė policija, sekmadienį, lapkričio 23 d., apie 13:20 val. Šiauliuose, Varpo g., daugiabučio namo kieme, konflikto metu, Lukas Simonenko, gim. 2000 m., peiliu mirtinai sužalojo vyrą, gim. 2003 m. Įtariamasis pasislėpė, yra ieškomas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šiaulių apskrities policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl nužudymo (LR BK 129 str. 1 d.).

Policija prašo visuomenės pagalbos. Žinančius, kur gali slėptis šis vyras, ar jį pastebėjusius, prašome kuo skubiau pranešti vyresniajai tyrėjai Karolinai Kasputytei, tel. nr. +370 700 61825, el. paštu [email protected], arba skubios pagalbos tarnybų telefonu – 112.

Nužudymu įtariamas L. Simonenko 2018 metais tapo Europos jaunių kiokušin karatė čempionu – tais pačiais metais jis apdovanotas kaip geriausias Šiaulių miesto sportininkas, kartu su kitais sportininkais pagerbtas Šiaulių miesto savivaldybėje.

