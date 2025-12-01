 
Kalendorius
Gruodžio 1 d., pirmadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Mirus seneliui anūkė gavo ženklą tiesiai iš dangaus: „Negalėjau patikėti savo akimis“

2025-12-01 20:10 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-12-01 20:10

Analyse Capodiferro, ką tik baigusi pirmą kursą, ruošėsi svajonių praktikai Niujorke, kai jos gyvenimas pasikeitė. 2019 m. gegužės 2 d. netikėtai mirė jos 79 metų amžiaus senelis Jon Allen Roachell, kuris padėjo ją užauginti.

Analyse Capodiferro (nuotr. socialinių tinklų)

Analyse Capodiferro, ką tik baigusi pirmą kursą, ruošėsi svajonių praktikai Niujorke, kai jos gyvenimas pasikeitė. 2019 m. gegužės 2 d. netikėtai mirė jos 79 metų amžiaus senelis Jon Allen Roachell, kuris padėjo ją užauginti.

REKLAMA
0

Analyse vaikystės prisiminimai siejasi su laiku, praleistu su seneliais Memfyje, Tenesyje, ir paslėptų lobių, ypač kolekcijų, atradimu. Senelio namuose, kuriuose jis gyveno nuo 1974 m. (persikėlęs iš Tuksono, Arizonoje, kur užaugo), buvo daugybė daiktų, nes seneliai mėgo lankytis dėvėtų prekių parduotuvėse, rašoma PEOPLE.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vienas ypatingas radinys buvo daugiau nei 20 senovinių žurnalų „National Geographic“, kuriuos rado palėpėje. Analyse, kaip gamtos mylėtoja, buvo jais sužavėta ir paliko juos pas senelius, kad galėtų juos vartyti. Šie žurnalai buvo ypatingi, nes leido jai ir jos seneliui „keliauti kartu į vietas, pranokstančias mūsų laukinius sapnus“, kadangi jie mažai keliavo.

REKLAMA
REKLAMA

Deja, po senelio mirties, tvarkant namus, Analyse mama, nežinodama apie jų sentimentalią vertę, paaukojo žurnalus vietiniam labdaros centrui Memfyje. Analyse buvo labai nusiminusi, nes jautė, kad prarado didelį prisiminimą su seneliu.

REKLAMA

Ypatingas momentas

2020 m., praėjus daugiau nei pusantrų metų, Analyse vis dar sielvartavo dėl senelio mirties ir nusprendė pamėginti susigrąžinti žurnalus Kalėdoms. Negalėdama prisiminti tikslių datų, ji manė, kad tai „statistiškai neįmanoma“, nors ir aplankė kelias vietines dėvėtų prekių parduotuves.

Tačiau ji nepasidavė. Naršydama „Goodwill“ svetainėje, ji ieškojo „senovinių žurnalų „National Geographic“ ir netikėtai rado du rinkinius, kuriuos nusprendė pasiūlyti įsigyti. Po kelių dienų jai buvo pranešta, kad ji laimėjo, ir žurnalai jai atkeliavo iš Tuksono, Arizonos.

REKLAMA
REKLAMA

„Jaučiausi, tarsi jis būtų išsiuntęs juos tiesiai iš Dangaus“, – dalinasi Capodiferro. – „Jie tikrai galėjo atkeliauti iš bet kurios JAV vietos, bet atkeliavo iš jo gimtojo miesto. Tai buvo toks ypatingas momentas“.

@analyse.c This trend is so sweet. #loved #pa #visit ♬ Bless the Telephone - Labi Siffre

Negalėjo patikėti savo akimis

Nors tai nebuvo tie patys žurnalai, kuriuos turėjo jos senelis, ji tvirtina, kad šie buvo dar geresni – idealios būklės. „Negalėjau patikėti savo akimis. Prisimenu, sėdėjau ant grindų savo kambaryje ir atidžiai vartydama kiekvieną puslapį, tiesiog verkiau“, – sako ji. – „Akimirką atrodė, kad jis yra čia pat su manimi, vartydamas puslapius“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tą naktį apžiūrinėdama naująjį žurnalų rinkinį, ji rado netikėtą priedą: 2019 m. specialųjį leidimą pavadinimu „Moterys: šimtmetis pokyčių“ (Women: A Century of Change). Tuo metu Analyse studijavo aktorystę, bet domėjosi komedija ir ypač moterų patirtimi šioje srityje. Šis leidimas, įkištas į rinkinį, jai pasirodė esąs ženklas, atsiųstas senelio.

„Ši patirtis atrodė kaip gryna magija. Stebuklas“, – pasakoja Capodiferro. – „Mylėti kažką taip stipriai ir prarasti taip staiga buvo širdį draskantis jausmas. Gauti dovaną iš jo Danguje buvo viena didžiausių dovanų, kokias esu gavusi“.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų