Mirus seneliui anūkė gavo ženklą tiesiai iš dangaus: „Negalėjau patikėti savo akimis“

Analyse vaikystės prisiminimai siejasi su laiku, praleistu su seneliais Memfyje, Tenesyje, ir paslėptų lobių, ypač kolekcijų, atradimu. Senelio namuose, kuriuose jis gyveno nuo 1974 m. (persikėlęs iš Tuksono, Arizonoje, kur užaugo), buvo daugybė daiktų, nes seneliai mėgo lankytis dėvėtų prekių parduotuvėse, rašoma PEOPLE.
Vienas ypatingas radinys buvo daugiau nei 20 senovinių žurnalų „National Geographic“, kuriuos rado palėpėje. Analyse, kaip gamtos mylėtoja, buvo jais sužavėta ir paliko juos pas senelius, kad galėtų juos vartyti. Šie žurnalai buvo ypatingi, nes leido jai ir jos seneliui „keliauti kartu į vietas, pranokstančias mūsų laukinius sapnus“, kadangi jie mažai keliavo.
Deja, po senelio mirties, tvarkant namus, Analyse mama, nežinodama apie jų sentimentalią vertę, paaukojo žurnalus vietiniam labdaros centrui Memfyje. Analyse buvo labai nusiminusi, nes jautė, kad prarado didelį prisiminimą su seneliu.
Ypatingas momentas
2020 m., praėjus daugiau nei pusantrų metų, Analyse vis dar sielvartavo dėl senelio mirties ir nusprendė pamėginti susigrąžinti žurnalus Kalėdoms. Negalėdama prisiminti tikslių datų, ji manė, kad tai „statistiškai neįmanoma“, nors ir aplankė kelias vietines dėvėtų prekių parduotuves.
Tačiau ji nepasidavė. Naršydama „Goodwill“ svetainėje, ji ieškojo „senovinių žurnalų „National Geographic“ ir netikėtai rado du rinkinius, kuriuos nusprendė pasiūlyti įsigyti. Po kelių dienų jai buvo pranešta, kad ji laimėjo, ir žurnalai jai atkeliavo iš Tuksono, Arizonos.
„Jaučiausi, tarsi jis būtų išsiuntęs juos tiesiai iš Dangaus“, – dalinasi Capodiferro. – „Jie tikrai galėjo atkeliauti iš bet kurios JAV vietos, bet atkeliavo iš jo gimtojo miesto. Tai buvo toks ypatingas momentas“.
Negalėjo patikėti savo akimis
Nors tai nebuvo tie patys žurnalai, kuriuos turėjo jos senelis, ji tvirtina, kad šie buvo dar geresni – idealios būklės. „Negalėjau patikėti savo akimis. Prisimenu, sėdėjau ant grindų savo kambaryje ir atidžiai vartydama kiekvieną puslapį, tiesiog verkiau“, – sako ji. – „Akimirką atrodė, kad jis yra čia pat su manimi, vartydamas puslapius“.
Tą naktį apžiūrinėdama naująjį žurnalų rinkinį, ji rado netikėtą priedą: 2019 m. specialųjį leidimą pavadinimu „Moterys: šimtmetis pokyčių“ (Women: A Century of Change). Tuo metu Analyse studijavo aktorystę, bet domėjosi komedija ir ypač moterų patirtimi šioje srityje. Šis leidimas, įkištas į rinkinį, jai pasirodė esąs ženklas, atsiųstas senelio.
„Ši patirtis atrodė kaip gryna magija. Stebuklas“, – pasakoja Capodiferro. – „Mylėti kažką taip stipriai ir prarasti taip staiga buvo širdį draskantis jausmas. Gauti dovaną iš jo Danguje buvo viena didžiausių dovanų, kokias esu gavusi“.
