  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > TV

Kotrynos Starkienės morkų pyragas nukels į vaikystę: gaminti paprasta, o skonis – nepamirštamas

2025-11-29 09:10
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
2025-11-29 09:10
2025-11-29 09:10

Kalėdos nenumaldomai artėja, o jau šį sekmadienį prasidės Adventas. Todėl ir šio šeštadienio TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „Kotrynos burtai“ pamatysime patiekalus, kurie ypač tik pasninkaujantiems.

Kotrynos burtai

1

„Kepsiu bulves citrinų sultyse ir gaminsiu keptų kopūstų salotas – bus labai skanu. Na, o desertui šįkart – pyragas iš mano vaikystės. Parodysiu, kaip pagaminti labai skanų morkų pyragą, kuris puikiai tiks ir šventėms“, – sako laidos vedėja Kotryna Starkienė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pagrindinių patiekalų receptus išvysite laidoje, o kaip pasigaminti pyragą, Kotryna atskleidžia jau dabar.

Morkų pyragas

Ingredientai:

  • 200 g sviesto;
  • 500 g cukraus;
  • 500 g morkų;
  • 2 kiaušiniai;
  • 200 g grietinės;
  • 300 g miltų;
  • šaukštelis kepimo miltelių;
  • žiupsnelis maltų gvazdikėlių;
  • žiupsnenlis maltų juodųjų pipirų;
  • žiupsnelis malto muskato riešuto.

Gaminimo eiga

Į miltus suberkite prieskonius ir kepimo miltelius, gerai išmaišykite. Kambario temperatūros sviestą išplakite su cukrumi. Įmuškite kiaušinius, gerai išmaišykite. Supilkite grietinę, o kai išmaišysite – pridėkite miltų mišinį. Morkas sutarkuokite smulkia tarka ir įmaišykite į tešlą.

Kepimo skardą (aš kepu žemoje, kvadratinėje skardoje) išklokite kepimo popieriumi ir supilkite tešlą. Pyragą kepkite apie 60-70 min. 180 laipsnių temperatūroje. Iškepusį pyragą palikite atvėsti ir tik tada pjaustykite ir ragaukite. Skanaus!

„Kotrynos burtai“ – šeštadieniais, 10 val. per TV3!

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

