Kotrynos Starkienės morkų pyragas nukels į vaikystę: gaminti paprasta, o skonis – nepamirštamas

„Kepsiu bulves citrinų sultyse ir gaminsiu keptų kopūstų salotas – bus labai skanu. Na, o desertui šįkart – pyragas iš mano vaikystės. Parodysiu, kaip pagaminti labai skanų morkų pyragą, kuris puikiai tiks ir šventėms“, – sako laidos vedėja Kotryna Starkienė.
Pagrindinių patiekalų receptus išvysite laidoje, o kaip pasigaminti pyragą, Kotryna atskleidžia jau dabar.
Morkų pyragas
Ingredientai:
- 200 g sviesto;
- 500 g cukraus;
- 500 g morkų;
- 2 kiaušiniai;
- 200 g grietinės;
- 300 g miltų;
- šaukštelis kepimo miltelių;
- žiupsnelis maltų gvazdikėlių;
- žiupsnenlis maltų juodųjų pipirų;
- žiupsnelis malto muskato riešuto.
Gaminimo eiga
Į miltus suberkite prieskonius ir kepimo miltelius, gerai išmaišykite. Kambario temperatūros sviestą išplakite su cukrumi. Įmuškite kiaušinius, gerai išmaišykite. Supilkite grietinę, o kai išmaišysite – pridėkite miltų mišinį. Morkas sutarkuokite smulkia tarka ir įmaišykite į tešlą.
Kepimo skardą (aš kepu žemoje, kvadratinėje skardoje) išklokite kepimo popieriumi ir supilkite tešlą. Pyragą kepkite apie 60-70 min. 180 laipsnių temperatūroje. Iškepusį pyragą palikite atvėsti ir tik tada pjaustykite ir ragaukite. Skanaus!
„Kotrynos burtai“ – šeštadieniais, 10 val. per TV3!
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.