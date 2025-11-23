Iš raugintų kopūstų pasigaminkite šį superinį troškinį: norėsis vėl ir vėl

Troškiniui reikės:
- 800 g raugintų kopūstų
- Svogūno
- Kelių česnako skiltelių
- Pusės kilogramo žuvies filė (menkės, lašišos)
- Pusės kilogramo bulvių
- 300 ml balto vyno
- Padažui reikės:
- Šaukštelio garstyčių
- 300 ml grietinėlės
Gaminimo eiga:
Supjaustykite svogūnus pusžiedžiais, sukapokite česnaką ir lengvai pakepinkite. Į kepintus svogūnus sudėkite raugintus kopūstus, supilkite vyną. Vynas turėti vos vos apsemti kopūstus. Uždenkite puodą ir palikite troškintis 20–30 min.
Nuskuskite bulves, jei jos didelės – supjaustykite į kelias dalis. Skystį, susidariusį nuo troškintų kopūstų, nupilkite į nedidelį puodą, iš jo pagaminsite padažą. Į kopūstus sudėkite bulves, įpilkite šiek tiek vandens ar sultinio ir palikite troškintis ant vidutinės kaitros. Kai bulvės suminkštės, sudėkite žuvį, berkite druskos, pipirų, uždenkite puodą ir palikite troškintis dar 10–15 min.
Paruoškite padažą – į kopūstų sultis sudėkite garstyčias ir supilkite grietinėlę, gerai išmaišykite ir užvirkite.
Į lėkštę dėkite šiek tiek kopūstų, kelias bulves, žuvį ir viską užpilkite padažu.
