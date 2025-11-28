 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Užsienio žvaigždės

Užgeso garsios 32-ejų atlikėjos gyvybė: prieš mirtį atliko kosmetinę procedūrą

Kolumbijos atlikėja Mayerly Díaz, sulaukusi vos 32-ejų, staiga mirė ligoninėje, palikdama du nepilnamečius vaikus. Teigiama, jog dainininkė patyrė širdies smūgį po kosmetinės procedūros.

Žvakės (nuotr. 123rf.com)

1

Pop ir liaudies muzikos atlikėja, kilusi iš La Sieros regiono, kosmetinę procedūrą atliko lapkričio 22-osios naktį vienoje ligoninėje Kolumbijoje, skelbia express.co.uk. 

Mirtis įvyko staiga

Mayerly užaugo muzikos pasaulyje – dainuoti pradėjo vos keturiolikos. Ji paliko du vaikus, kuriems yra 11 ir 13 metų.

Žinia apie atlikėjos netektį sukrėtė jos gerbėjus ir muzikos bendruomenę. Likus vos savaitei iki mirties buvo išleistas jos naujas muzikinis vaizdo klipas „Con tus chiros a otra parte“ („Pasiimk savo pinigus kitur“).

Atlikėjos vadybininkas ir artimas draugas Néstoras išreiškė liūdesį: „Jos balsas ir aistra muzikai atspindėjo mūsų žmones. Prisiminsime ją dėl nuolankumo ir džiaugsmo, kurį skleidė kiekviena jos daina.“

Konkretus kosmetinės procedūros pobūdis nėra viešai atskleistas.

Kolumbijos žiniasklaidos kanalas „El Tiempo“ skelbia, kad gerbėjai paliko šimtus žinučių, ragindami pradėti „skubų tyrimą“ dėl atlikėjos mirties aplinkybių.

Į viršų