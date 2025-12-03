Koncerto metu žinoma atlikėja apsipylė ašaromis: priežastis – veria širdį

Koncerte Londone dainininkė Jessie J nesugebėjo sulaikyti ašarų – atlikdama naują kūrinį, parašytą po tragiško persileidimo, ji susigraudino scenoje, rašo mirror.co.uk.
Neteko kūdikio
Prieš pradėdama dainuoti, Jessie atvirai kreipėsi į susirinkusią publiką.
„Šiandien sukanka ketveri metai nuo tos dienos, kai netekau savo kūdikio,“ – sakė ji.„Nežinau, ar kas nors esate išgyvenę tą patį, bet jei taip – jūs žinote, kaip velniškai skaudu.“
Atlikėja pripažino, kad nė vienas žmogus negali būti pasirengęs tokiai patirčiai:
„Tai kažkas, kam negali pasiruošti. Ši daina skirta visiems, kuriems reikia apkabinimo. Tikiuosi, ji padės jums taip, kaip padėjo man.“
Dainuojant Jessie nusisuko nuo žiūrovų ir braukė ašaras. Kūrinio žodžiai atspindi gilų skausmą:
„Tai ateina bangomis, lyg skęsčiau meilėje, kurios taip troškau… Ir nekenčiu, kaip stipriai ilgėjuosi ateities, kurios mes niekada nesukūrėme.“
Skaudžios netekties istorija
2021 m. lapkritį Jessie J „Instagram“ paskyroje atskleidė, kad nusprendė tapti mama vieniša, tačiau trečiosios apžiūros metu gydytojai pranešė, kad kūdikio širdelė nebeplaka.
Ji dalijosi nuotrauka, kurioje matyti teigiamas nėštumo testas, ir emocingai rašė, kaip nuo džiugesio iki nevilties per kelias valandas pasikeitė visas jos pasaulis.
Po dvejų metų – džiaugsmo sugrįžimas
2023 m. gegužę Jessie J susilaukė sūnaus Sky, kurį augina su partneriu Chanan Safir Colman. Dainininkė ne kartą buvo atvira apie kelionę nuo skausmo iki naujos laimės.
Kalbėdama žurnalui People apie dainą „No Secrets“, ji sakė norėjusi tiesiogiai, be jokių užuolankų, kalbėti apie savo išgyvenimus:
„Mes visi, kaip suaugę žmonės šiame beprotiškame pasaulyje, išgyvename širdgėlas, netektis, traumą. Ir vis tiek turime keltis, eiti į darbą, rūpintis kitais. Visi turime kažkur sudėti tą skausmą ir judėti pirmyn.“
Naujas albumas jau pasirodė
Jessie J albumas „Don’t Tease Me with a Good Time“ jau išleistas, o jame – daug asmeninių, atvirų dainų, kuriose atlikėja kalba apie motinystės troškimą, netektį, viltį ir savęs atkūrimą.
Šis koncertas Londone tapo vienu emocingiausių jos pasirodymų – publika palaikė dainininkę, o socialiniuose tinkluose plūsta žinutės apie jos drąsą atvirai kalbėti apie skausmingą patirtį.
