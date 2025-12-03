 
Kalendorius
Gruodžio 3 d., trečiadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Koncerto metu žinoma atlikėja apsipylė ašaromis: priežastis – veria širdį

2025-12-03 14:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-03 14:25

Pop žvaigždė šiuo metu pristato savo naują albumą „Don’t Tease Me with a Good Time“, kuris pasirodė penktadienį, lapkričio 28 d. Viena jautriausių jo dainų – „Comes in Waves“, įkvėpta jos patirtos netekties 2021 metais.

Koncertas (nuotr. 123rf.com)
6

Pop žvaigždė šiuo metu pristato savo naują albumą „Don’t Tease Me with a Good Time“, kuris pasirodė penktadienį, lapkričio 28 d. Viena jautriausių jo dainų – „Comes in Waves“, įkvėpta jos patirtos netekties 2021 metais.

REKLAMA
0

Koncerte Londone dainininkė Jessie J nesugebėjo sulaikyti ašarų – atlikdama naują kūrinį, parašytą po tragiško persileidimo, ji susigraudino scenoje, rašo mirror.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jessie J
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Jessie J

Neteko kūdikio

Prieš pradėdama dainuoti, Jessie atvirai kreipėsi į susirinkusią publiką.

„Šiandien sukanka ketveri metai nuo tos dienos, kai netekau savo kūdikio,“ – sakė ji.„Nežinau, ar kas nors esate išgyvenę tą patį, bet jei taip – jūs žinote, kaip velniškai skaudu.“

REKLAMA
REKLAMA

Atlikėja pripažino, kad nė vienas žmogus negali būti pasirengęs tokiai patirčiai:

„Tai kažkas, kam negali pasiruošti. Ši daina skirta visiems, kuriems reikia apkabinimo. Tikiuosi, ji padės jums taip, kaip padėjo man.“

REKLAMA

Dainuojant Jessie nusisuko nuo žiūrovų ir braukė ašaras. Kūrinio žodžiai atspindi gilų skausmą:

„Tai ateina bangomis, lyg skęsčiau meilėje, kurios taip troškau… Ir nekenčiu, kaip stipriai ilgėjuosi ateities, kurios mes niekada nesukūrėme.“

Skaudžios netekties istorija

2021 m. lapkritį Jessie J „Instagram“ paskyroje atskleidė, kad nusprendė tapti mama vieniša, tačiau trečiosios apžiūros metu gydytojai pranešė, kad kūdikio širdelė nebeplaka.

REKLAMA
REKLAMA

Ji dalijosi nuotrauka, kurioje matyti teigiamas nėštumo testas, ir emocingai rašė, kaip nuo džiugesio iki nevilties per kelias valandas pasikeitė visas jos pasaulis.

Po dvejų metų – džiaugsmo sugrįžimas

2023 m. gegužę Jessie J susilaukė sūnaus Sky, kurį augina su partneriu Chanan Safir Colman. Dainininkė ne kartą buvo atvira apie kelionę nuo skausmo iki naujos laimės.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kalbėdama žurnalui People apie dainą „No Secrets“, ji sakė norėjusi tiesiogiai, be jokių užuolankų, kalbėti apie savo išgyvenimus:

„Mes visi, kaip suaugę žmonės šiame beprotiškame pasaulyje, išgyvename širdgėlas, netektis, traumą. Ir vis tiek turime keltis, eiti į darbą, rūpintis kitais. Visi turime kažkur sudėti tą skausmą ir judėti pirmyn.“

REKLAMA

Naujas albumas jau pasirodė

Jessie J albumas „Don’t Tease Me with a Good Time“ jau išleistas, o jame – daug asmeninių, atvirų dainų, kuriose atlikėja kalba apie motinystės troškimą, netektį, viltį ir savęs atkūrimą.

Šis koncertas Londone tapo vienu emocingiausių jos pasirodymų – publika palaikė dainininkę, o socialiniuose tinkluose plūsta žinutės apie jos drąsą atvirai kalbėti apie skausmingą patirtį.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų