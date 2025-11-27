Užfiksavo „Facebook“ 1 naujovę: pastebėjo akyliausi

Internautai pasidalijo smagia įžvalga, kad nuo šiol atsidarius „Facebook“, logotipas patapęs sniego rutuliu.
Atsidarę „Facebook“ pastebėjo naujovę
Tai pastebėjęs internautas pasidalijo tuo „Reddit“ forume apie „Facebook“. Šį logotipą galite išvysti neilgai – kol jums užkrauna turinį, tačiau pokytis nepraslydo pro akis.
„Logotipas, kurį matote atsidarę „Facebook“ programėlę, dabar yra sniego rutulys (IOS sistemoje)“, – dalijosi jis.
Pastebėta, kad tai, ko gero, pirmasis toks atvejis – niekas nebuvo nieko panašaus matę anksčiau. Be to, priduriama, kad toks vaizdas matomas atsidarius programėlę ir „Android“ telefonuose.
Vis tik dalis komentatorių dalijosi iš pradžių nesupratę, kad logotipas pakeistas. Pirmoji jiems kilusi mintis buvo tai, kad sugedo telefonas.
„Maniau, kad mano telefonas neveikia... „Google Lens“ dėka atsidūriau čia“, – rašė vienas komentatorius.
Kitas internautas dalijos: „Maniau, kad mano akys mane apgauna... Bet štai kokia tiesa, ačiū!“
„Hahaha, sniego rutulys! Maniau, kad buvo sukurtas nusidevėjusio seno lipduko vaizdas, kuriuo jie norėjo pagerbti mus, 90-ųjų kartos vaikus, nes dabar mes visi esame trisdešimtmečiai, hahaha.
Taip, teisybė, drauguži. Sniego rutulys – tai logiška“, – atviravo kitas.
Atsirado ir negailinčių kritikos. „Atrodo, kad tai yra gedimas. Kartais negaliu patikėti „Meta“, – pastebėjo vienas komentatorius.
„Jie daro viską, išskyrus DI pataisymą, kad nebebūtų blokuojamos paskyros“, – rėžė kitas.
