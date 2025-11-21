 
TV3 naujienos > Žmonės

Makalius ieško darbuotojų: štai kokią algą siūlo

2025-11-21 20:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-21 20:00

Verslininkas ir kelionių ekspertas Rimvydas Širvinskas-Makalius savo komandai ieško pastiprinimo. Atskleidė, ir kokią algą siūlo.

Rimvydas Širvinskas-Makalius
12

Verslininkas ir kelionių ekspertas Rimvydas Širvinskas-Makalius savo komandai ieško pastiprinimo. Atskleidė, ir kokią algą siūlo.

4

Skelbimus dviems pozicijoms jis paskelbė savo socialinio tinklo Facebook paskyroje.

Rimvydas Širvinskas-Makalius laive „Explora“
(12 nuotr.)
(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Rimvydas Širvinskas-Makalius laive „Explora“

Ieško darbuotojų

Socialiniame tinkle jis rašė, kad darbuotojai ieškomi Vilniuje ir Klaipėdoje:

„Ieškome naujų Makaliukų ir šiandien siūlome net kelias pozicijas Vilniuje ir Klaipėdoje!

Pas mus tikrai gera (bent jau taip sako kolegos ir, tikiuosi, nemeluoja), rūpinamės visų gerove, kai norim švenčiam, kai reikia dirbam išsijuosę, mokomės ir tobulinamės (nes kiekvienas darbuotojas turi tam skirtą krepšelį), vykstam į kolektyvo išvykas – štai netrukus turėsim darbostogas Egipte po palmėm. Gal tik per daug saldumynų pas mus ant stalo kasdien (bent jau Vilniuje tai tikrai), tad naujiems kolegoms teks išmokt atsispirt pagundai!

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nenoriu per daug pripasakot, kaip viskas faina, nes dirbti irgi reikės! Šiuo metu visi darbuojamės pagal hibridinį darbo modelį – iš namų ir biure.

Klaipėdoje kviečiame turizmo vadybininką/-ę.

Vilniuje auginame mūsų organizuojamų pažintinių kelionių komandą ir prašome atsiliepti tave, miela(-s) klientų aptarnavimo specialiste.“

Nurodytos ir siūlomos algos

Jis taip pat pasidalijo ir algomis, kurias siūlo už darbą. Turizmo vadybininkui siūlo 1477 – 4500 € (bruto) už mėnesį (priklauso nuo pardavimų rezultatų).

O klientų aptarnaavimo specialistui – 1200–1600 € (bruto, „ant popieriaus“) atlyginimą.

Vilniaus oro uostas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
„Žmonės savo planų neatsisako“ – balionai nestabdo: kelionių agentūros fiksuoja net 15 proc. daugiau užklausų (21)

