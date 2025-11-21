Makalius ieško darbuotojų: štai kokią algą siūlo

Skelbimus dviems pozicijoms jis paskelbė savo socialinio tinklo Facebook paskyroje.
Ieško darbuotojų
Socialiniame tinkle jis rašė, kad darbuotojai ieškomi Vilniuje ir Klaipėdoje:
„Ieškome naujų Makaliukų ir šiandien siūlome net kelias pozicijas Vilniuje ir Klaipėdoje!
Pas mus tikrai gera (bent jau taip sako kolegos ir, tikiuosi, nemeluoja), rūpinamės visų gerove, kai norim švenčiam, kai reikia dirbam išsijuosę, mokomės ir tobulinamės (nes kiekvienas darbuotojas turi tam skirtą krepšelį), vykstam į kolektyvo išvykas – štai netrukus turėsim darbostogas Egipte po palmėm. Gal tik per daug saldumynų pas mus ant stalo kasdien (bent jau Vilniuje tai tikrai), tad naujiems kolegoms teks išmokt atsispirt pagundai!
Nenoriu per daug pripasakot, kaip viskas faina, nes dirbti irgi reikės! Šiuo metu visi darbuojamės pagal hibridinį darbo modelį – iš namų ir biure.
Klaipėdoje kviečiame turizmo vadybininką/-ę.
Vilniuje auginame mūsų organizuojamų pažintinių kelionių komandą ir prašome atsiliepti tave, miela(-s) klientų aptarnavimo specialiste.“
Nurodytos ir siūlomos algos
Jis taip pat pasidalijo ir algomis, kurias siūlo už darbą. Turizmo vadybininkui siūlo 1477 – 4500 € (bruto) už mėnesį (priklauso nuo pardavimų rezultatų).
O klientų aptarnaavimo specialistui – 1200–1600 € (bruto, „ant popieriaus“) atlyginimą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!