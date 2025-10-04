Lietuviai tarp pasaulio elito: Monako jachtų šou suspindo milijardieriaus žmona Modesta Vžesniauskaitė

Šiemet tarp pasaulio elito buvo galima išvysti ir žinomų lietuvių, kurie Monako Heraklio uoste atrodė taip pat užtikrintai kaip ir tarptautinės žvaigždės. Tarp jų – buvusi olimpietė Modesta Vžezniauskaitė su vyru, britų milijardieriumi Johnu Caudwellu, TV laidų ir filmų kūrėjas, tarptautinių žurnalų redaktorius Edvardas Žičkus, buvęs modelis ir verslininkė Eglė Maggi, šešiskart Europos karatė čempionė Rita Pivoriūnaitė, buvusi balerina, o dabar režisierė ir baleto dėstytoja Marija Simona Smolskienė, modelis Gabrielė Tevainytė, „Birštonas Mineral SPA“ savininkė Aistė Miliūtė, reklamos ekspertė Saulė Derė, stilistė Megi Maggi ir daugelis kitų.
Šou atidarymas
Nuo 1991 metų rengiamą super jachtų šou šiemet atidarė Monako kunigaikštis Albertas II, VIP svečiams suteikęs galimybę pasižvalgyti ir po savo asmeninę automobilių kolekciją.
Išskirtinio renginio organizatoriai šiemet pristatė naują prabangos kryptį – tvarų blizgesį. Net 40 eksponuotų jachtų turėjo hibridines ar elektrines varomąsias sistemas, o „Blue Wake Awards“ apdovanojo statytojus, mažinančius CO₂ pėdsaką.
Vidutinė eksponuotos jachtos kaina siekė 47 mln. eurų, o net 10 iš 100 laivų buvo ilgesni nei 100 metrų. Vienas įspūdingiausių pristatymų – „Project Sunrise“, jachta su natūralaus bambuko interjeru ir vandenilio varikliu.
„Šiandien prabanga nebėra vien apie kainą. Ji – apie tylą, tvarumą ir gebėjimą mėgautis grožiu atsakingai“, – sakė renginio organizatoriai. O dalyviai negailėjo ir intriguojančių detalių.
„Norint suprasti, kiek kainuoja kiekviena Heraklio uoste prišvartuota jachta, reikia vadovautis paprasta matematika: vienas jachtos metras – milijonas eurų. O kai kurios jų siekia ir kone 500 metrų“, – atskleidė TV laidų vedėjas Edvardas Žičkus, prestižinio renginio svečiu tapęs jau penktą kartą.
Pristatytos jachtos
Šiemet pristatytos jachtos, kurias galima valdyti balsu ar net išmaniuoju laikrodžiu. Dirbtinio intelekto sistemos automatiškai parenka ekonomiškiausią maršrutą, o deniai aprūpinti saulės baterijomis, tiekiančiomis energiją visam laivui. Populiarėja ir vadinamosios „wellness jachtos“ – tikri plaukiojantys SPA centrai su masažo erdvėmis, deguonies terapija ir meditacijos kambariais.
„Monaco Yacht Show“ – ne tik paroda, bet ir socialinis sezonas ant vandens. Kiekvieną vakarą vyksta uždari renginiai ant jachtų denių, kur susitinka verslo, mados, meno ir sporto pasaulio atstovai. Lietuviai šiemet atrodė natūraliai tarp šio elito – šypsenos, įvaizdžiai, pasitikėjimas savimi ir pasaulietiškas lengvumas leido jiems jaustis kaip namuose.
„Monakas visada traukė žmones, kurie moka mėgautis gyvenimu. O lietuviai čia jau nebe stebėtojai – jie tampa šios istorijos dalimi“, – sakė E. Žičkus.
