Kristina Orbakaitė – prabangos apsuptyje: paviešino nuotrauką vien su maudymosi kostiumėliu

Šiais kadrais ji patraukė internautų dėmesį ir parodė, kaip atrodo žiema Majamyje.
Sulaukė komplimentų
Šįkart K. Orbakaitė, pasipuošusi tik maudymosi kostiumėliu, rožiniais marškinėliais, akiniais nuo saulės ir šiaudine skrybėle, sulaukė daugybės komplimentų. Komentatoriai gyrė jos atostogų nuotraukas, pabrėždami prabangos ir elegancijos įspūdį.
Be to, viename vaizdo įrašų rusų estrados žvaigždė pasirodė kartu su savo vyru, verslininku Michailu Zemcovu. Užsienio žiniasklaida praneša, kad pora susituokė 2005 m. Jungtinėse Valstijose – šalyje, kurioje dainininkė pastaraisiais metais esą praleido didžiąją laiko dalį.
Primename, kad rusų atlikėja, Alos Pugčiovos dukra Kristina Orbakaitė 2024 m. rudenį paskelbė, kad palieka Rusijos sceną. Savo tėvynėje moteris daugiau nebekoncertuos.
Tuo metu interviu rusų žiniasklaidai atlikėja sakė, kad 2024 m. kovo mėnesį Sankt Peterburge įvyksiantis koncertas buvo paskutinis jos koncertas Rusijoje.
„Tai buvo mano paskutinis koncertas, kol kas nepavyks gastroliuoti po Rusiją. Nusprendžiau, kad kada nors susitiksime geresniame gyvenime“, – pareiškė žinoma moteris.
Orbakaitės pozicija dėl karo
Prasidėjus plataus masto invazijai, Kristina savo „Instagram“ tinkle paskelbė įrašą, kuriame ragino siekti vadinamosios taikos.
„Tik taikus dangus! Karui – ne!“.
Tačiau vėliau šį įrašą atlikėja ištrynė ir apie karą tylėjo.
Tada paaiškėjo, kad Orbakaitė viešai palaikė okupantus. Tuomet dainininkė 50 bilietų į savo koncertą padovanojo kariškių, organizavusių ukrainiečių genocidą, šeimoms.
Ji nė karto viešai nepasisakė apie karą, toliau gyveno ir dirbo Rusijos Federacijoje.
Jos motina, rusų dainininkė Ala Pugačiova, nepritarė tyliai dukters pozicijai. Primadona atvirai pasmerkė V. Putino režimą.
