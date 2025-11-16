 
TV3 naujienos > Žmonės

Maksimo Galkino ir Alos Pugačiovos gyvenime – nauji vėjai?

2025-11-16 11:36 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-16 11:36

Anksčiau buvo kalbama, kad Rusijos estrados žvaigždė Ala Pugačiova su vyru Maksimu Galkinu kraustosi į Bugariją. Dabar pasirodė naujausių šaltinių teiginiai, kad jie renkasi kitą šalį.

Ala Pugačiova ir Maksimas Galkinas (nuotr. Instagram)
11

Anksčiau buvo kalbama, kad Rusijos estrados žvaigždė Ala Pugačiova su vyru Maksimu Galkinu kraustosi į Bugariją. Dabar pasirodė naujausių šaltinių teiginiai, kad jie renkasi kitą šalį.

7

Žvaigždė Rusiją paliko 2022-aisiais, išvykusi kartu su šeima. Iki prasidedant kariniams veiksmams regione ji gyveno Izraelyje. Šiuo metu primadona keliauja po pasaulį ir, kaip teigiama, planuoja kitą nuolatinę gyvenamąją vietą.

Renkasi kitą šalį

Pastaruoju metu sklandė gandai, esą A. Pugačiova su šeima nusprendė įsikurti Bulgarijoje – ten ji neva įsigijo prabangią vilą pajūryje ir pasirūpino vaikų mokykla. Tačiau Rusijos žiniasklaida tvirtina, kad dainininkė pasirinko visai kitą šalį.

Pasak jų, A. Pugačiova ketina persikelti į Šveicariją, o kalbos apie Bulgariją tėra gandai. Vis dėlto Bulgarija atlikėjai iš tiesų svarbi – būtent ten ji 1975 m. su daina „Arlekinas“ laimėjo konkursą, kuris iškėlė ją į žvaigždes.

