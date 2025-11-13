 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Gatvėje pamatė ir nufilmavo Alą Pugačiovą: parodė, kaip ji iš tikrųjų atrodo

2025-11-13 11:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-13 11:25

Socialiniuose tinkluose sparčiai išpopuliarėjo scenos primadonos Alos Pugačiovos vaizdo įrašas, kuriame ji pasakė, ką patartų jaunimui. 

Ala Pugačiova (nuotr. SCANPIX)

Socialiniuose tinkluose sparčiai išpopuliarėjo scenos primadonos Alos Pugačiovos vaizdo įrašas, kuriame ji pasakė, ką patartų jaunimui. 

0

Šiuo metu garsioji dainininkė kartu su šeima gyvena Kipre.

Sužavėjo internautus

Ten, Limasolio gatvėje, ją netikėtai pastebėjo vienas tinklaraštininkas, kuris filmuoja gatvės interviu įvairiomis temomis.

A. Pugačiova buvo puikios nuotaikos, todėl tinklaraštininkas pasinaudojo proga ir paklausė, kokį patarimą ji duotų šiuolaikiniam jaunimui.

Įžymybė atsakė trumpai, bet taikliai: „Niekada neklausykite jokių patarimų, jaunime! Darykite taip, kaip norite. Eikite ten, kur norite. Ir viskas.“

Internautai negailėjo pagyrų dainininkei – daugelis pabrėžė, kad jos paprasti, bet išmintingi žodžiai atspindi tikrąją laisvės ir savarankiškumo dvasią.

Primename, kad neseniai Ala kartu su vyru Maksimu Galkinu įsigijo prabangią vilą Bulgarijoje, Vladajos miestelyje, vos už 10 kilometrų nuo Sofijos.

Naujoji poros rezidencija įsikūrusi Vitošos kalno papėdėje – vienoje vaizdingiausių ir prestižiškiausių vietovių aplink Sofiją.

Vladaja garsėja švariu oru, pušynais ir ramia aplinka, tačiau nuo miesto centro tėra nutolusi per 15 minučių.

Ši vieta tapo labai geidžiama tarp pasiturinčių bulgarų ir užsienio pirkėjų, siekiančių privatumo ir artumo sostinei.

