Iš Alos Pugačiovos ir Maksimo Galkino – netikėta žinia: tyliai žengė itin svarbų žingsnį

Naujoji poros rezidencija įsikūrusi Vitošos kalno papėdėje – vienoje vaizdingiausių ir prestižiškiausių vietovių aplink Sofiją. Vladaja garsėja švariu oru, pušynais ir ramia aplinka, tačiau nuo miesto centro tėra nutolusi per 15 minučių. Ši vieta tapo labai geidžiama tarp pasiturinčių bulgarų ir užsienio pirkėjų, siekiančių privatumo ir artumo sostinei.
Remiantis pranešimais, naujasis Pugačiovos turtas – dalis išskirtinio gyvenamojo komplekso „Slow Life District“ – uždaro kvartalo, kurį sudaro 45 modernūs namai su visą parą veikiančia apsauga ir apželdintomis bendrosiomis erdvėmis. Pranešama, kad minėtoji vila siūlo apie 229 kvadratinius metrus gyvenamojo ploto ir privačią maždaug 237 kvadratinių metrų žemės valdą. Kaina: maždaug 515 tūkst. eurų, kas priskiria jį prie aukščiausios klasės Bulgarijos prabangių būstų rinkos.
Diskretus sandoris
Žiniasklaidos šaltinių teigimu, pirkimas buvo atliktas diskretiškai, per įgaliotus atstovus, o ne asmeniškai. Nei Pugačiova, nei Galkinas viešai šio sandorio nekomentavo, tačiau keli patikimi Bulgarijos leidiniai patvirtino šią informaciją. Pranešimai rodo, kad sandoris buvo atliktas profesionaliai ir tyliai per turto tarpininką – tai įprasta praktika įžymybėms, siekiančioms privatumo.
Nors kai kam tai gali pasirodyti netikėta, toks sprendimas yra logiškas. Per pastarąjį dešimtmetį Bulgarija tapo populiaria vieta rusakalbiams emigrantams, pensininkams ir menininkams, ieškantiems ramios, prieinamos ir saugios Europos aplinkos. Šalis siūlo mažas pragyvenimo išlaidas, švelnų klimatą, narystę ES ir stabilias turto vertes.
Pugačiovai ir Galkinui, kurie pastaruosius metus gyvena užsienyje po viešos Rusijos politinės situacijos kritikos, Bulgarija siūlo svetingą ir ramią bazę Europoje. Šis žingsnis gali simbolizuoti naują skyrių – tylų prieglobstį, leidžiantį jiems gyventi patogiai ir laisvai.
