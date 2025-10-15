Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Ala Pugačiova prabilo apie skaudžią netektį: „Tu amžinai esi mano širdyje“​​​​​​​

2025-10-15 15:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-15 15:25

Dainininkė Ala Pugačiova socialiniame tinkle pasidalijo jautriu įrašu, skirtu artimam draugui, kuris jau nebėra gyvųjų tarpe.

Ala Pugačiova ir žvakė (nuotr. SCANPIX ir 123rf.com)

Dainininkė Ala Pugačiova socialiniame tinkle pasidalijo jautriu įrašu, skirtu artimam draugui, kuris jau nebėra gyvųjų tarpe.

0

Savo „Instagram“ paskyroje atlikėja pagerbė dizainerį Valentiną Judaškiną, kuris mirė 2023 m. gegužės 2 d., būdamas 59 metų, atminimą.

Skyrė jautrius žodžius

Spalio 14 d. V. Judaškinas būtų atšventęs savo 62-ąjį gimtadienį. Gimtadienio proga A. Pugačiova jam skyrė jaudinantį įrašą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tu amžinai esi mano širdyje“, – parašė dainininkė, žodžius palydėdama raudona širdimi ir mados dizainerio nuotrauka.

Prieš mirtį Valentinas Judaškinas kovojo su stemplės vėžiu.

Ala su Valentinu buvo artimi draugai, o jų santykiai peržengė profesinį bendradarbiavimą. Mados dizaineris dainininkei kūrė sukneles ir chalatus, taip pat buvo dažnas svečias jos šeimos šventėse. 

