Ala Pugačiova prabilo apie skaudžią netektį: „Tu amžinai esi mano širdyje“​​​​​​​

Savo „Instagram“ paskyroje atlikėja pagerbė dizainerį Valentiną Judaškiną, kuris mirė 2023 m. gegužės 2 d., būdamas 59 metų, atminimą.
Skyrė jautrius žodžius
Spalio 14 d. V. Judaškinas būtų atšventęs savo 62-ąjį gimtadienį. Gimtadienio proga A. Pugačiova jam skyrė jaudinantį įrašą.
„Tu amžinai esi mano širdyje“, – parašė dainininkė, žodžius palydėdama raudona širdimi ir mados dizainerio nuotrauka.
Prieš mirtį Valentinas Judaškinas kovojo su stemplės vėžiu.
Ala su Valentinu buvo artimi draugai, o jų santykiai peržengė profesinį bendradarbiavimą. Mados dizaineris dainininkei kūrė sukneles ir chalatus, taip pat buvo dažnas svečias jos šeimos šventėse.
