Paviešinta Alos Pugačiovos nuotrauka iš praeities: gerbėjai negali atsistebėti

2025-09-16 10:25
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-16 10:25

Ukrainos žurnalistas Dmitrijus Gordonas paviešino nuotrauką iš asmeninio archyvo. Kadre jis užfiksuotas su scenos primadona Ala Pugačiova.

Ala Pugačiova, Maksimas Galkinas (tv3.lt fotomontažas)

Ukrainos žurnalistas Dmitrijus Gordonas paviešino nuotrauką iš asmeninio archyvo. Kadre jis užfiksuotas su scenos primadona Ala Pugačiova.

1

Nuotrauką su A. Pugačiova Ukrainos žurnalistas paviešino socialiniame tinkle.

Pagyrė Alą Pugačiovą

„2007 metai, su didžiąja Ala Pugačiova. Fone (kas simboliška) išprotėjęs karingas fašistas Ilja Reznik su žmona“, – taip jis pakomentavo nuotrauką, paskelbtą „Instagram“ tinkle.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Neseniai A. Pugačiova po ilgo laiko davė išsamų interviu. D. Gordonas pagyrė A. Pugačiovą, teigdamas, kad tai buvo „nuostabus interviu“.

„Laisvė ir orumas viename buteliuke šiais laikais pasitaiko labai retai“, – pridūrė jis.

Komentaruose daugelis vartotojų taip pat pasidalijo savo nuomonėmis apie naujausią A. Pugačiovos interviu:

  • „Visas interviu vienu kvėpavimu. Fantastiška moteris. Pavydžiu jums, kad turėjote galimybę būti šalia jos“;
  • „Interviu galingas! Negaliu jo išmesti iš galvos! Pugačiova tikrai didi! Buvo, yra ir visada bus! Be to, jos interviu – tai tas atvejis, kai visi žiūrėjo, žiūri ir žiūrės“;
  • „Nuostabi, žmogiška, protinga, išmintinga moteris, kuri dainuoja“;
  • „Žaviuosi ja“.

Ala Pugačiova prakalbo atvirai 

Primename, kad 76-erių A. Pugačiova interviu pasakojo, kad 2022 m. vasarį išvyko gydytis į Izraelį ir planavo grįžti į gimtąją šalį, tačiau Rusijoje jos šeimą ėmė kritikuoti.

Kai pirmasis prezidento administracijos pavaduotojas Sergejus Kirijenka paklausė A. Pugačiovos, kuo ji nepatenkinta, ji atsakė. S. Kirijenka ją nuramino, tačiau jau po kelių dienų jos vyras Maksimas Galkinas, atvirai pasisakęs prieš karą, buvo pripažintas „užsienio agentu“.

Tuomet A. Pugačiova susirūpino dėl savo vaikų ateities šalyje.  

Dainininkė taip pat pareiškė, kad yra prieš karą ir už nuostolių vengimą abiejose pusėse. Ji prisipažino, kad anksčiau buvo „sužavėta“ Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu ir net laikė jį savo pavyzdžiu, tačiau po povandeninio laivo „Kursk“ tragedijos jos požiūris pasikeitė.

„Maniau, kad jis atbėgs iš Sočio visus paguosti, bet taip neįvyko. Neįmanoma nusakyti, kaip man gaila dėl to, kas vyksta. Vėliau viskas gali grįžti į normalias vėžes, bet sugadintų žmonių likimų nebeatsuksi – tai tikra tragedija“, – sakė A. Pugačiova.

