TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

76-erių Ala Pugačiova atskleidė tiesą apie santuoką su 49-erių Maksimu Galkinu

2025-09-12 11:55
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-12 11:55

Maksimas Galkinas ir Ala Pugačiova (nuotr. Instagram)
11

Dainininkė Ala Pugačiova ( 76 m.) atvirai papasakojo apie santykius su savo penktuoju vyru – 49 metų šoumenu Maksimu Galkinu. Atlikėja atskleidė, ar ją jaudina didelis amžiaus skirtumas.

6

Kaip ji pasakojo interviu „Pasakyk Gordeevai“ metu, ji turėjo tik dvi „tikras“ santuokas: pirmoji – su Kristinos Orbakaitės tėvu, antroji – su M. Galkinu, skelbė unian.net.

Prakalbo apie Maksimą Galkiną

Pasak dainininkės, ji įsimylėjo M. Galkiną – „ir viskas“.

„Supratau, kad tai – būtent tai, ko reikia. Ir jis suprato. Tai buvo keista, kartais net man pačiai nesuprantama – kaip taip nutiko? Absoliuti harmonija. Mes augome panašiose šeimose – na, aš anksčiau, žinoma, jis vėliau, – bet mūsų auklėjimas visiškai toks pat, tas pats požiūris, kilnumas. Kalba eina ne tik apie kažkokį lytinį ryšį, bet ir apie draugystę, supratimą ir palaikymą“, – paaiškino ji.

Į klausimą, ar yra asmeninis gyvenimas po 50-ies, A. Pugačiova atsakė teigiamai ir leido suprasti, kad amžiaus skirtumas jiems netrukdo.

„Mes laimingi. Svarbiausia – būti sveikiems, nes aš net neįsivaizduoju, ką darysiu be jo“, – pridūrė ji.

