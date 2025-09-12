76-erių Ala Pugačiova atskleidė tiesą apie santuoką su 49-erių Maksimu Galkinu

Kaip ji pasakojo interviu „Pasakyk Gordeevai“ metu, ji turėjo tik dvi „tikras“ santuokas: pirmoji – su Kristinos Orbakaitės tėvu, antroji – su M. Galkinu, skelbė unian.net.
Prakalbo apie Maksimą Galkiną
Pasak dainininkės, ji įsimylėjo M. Galkiną – „ir viskas“.
„Supratau, kad tai – būtent tai, ko reikia. Ir jis suprato. Tai buvo keista, kartais net man pačiai nesuprantama – kaip taip nutiko? Absoliuti harmonija. Mes augome panašiose šeimose – na, aš anksčiau, žinoma, jis vėliau, – bet mūsų auklėjimas visiškai toks pat, tas pats požiūris, kilnumas. Kalba eina ne tik apie kažkokį lytinį ryšį, bet ir apie draugystę, supratimą ir palaikymą“, – paaiškino ji.
Į klausimą, ar yra asmeninis gyvenimas po 50-ies, A. Pugačiova atsakė teigiamai ir leido suprasti, kad amžiaus skirtumas jiems netrukdo.
„Mes laimingi. Svarbiausia – būti sveikiems, nes aš net neįsivaizduoju, ką darysiu be jo“, – pridūrė ji.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!