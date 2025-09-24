Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

Kiekvieną dieną į tą pačią kavinę einanti moteris sulaukė netikėtos žinutės: „Nesijaučiu saugiai“

2025-09-24 19:20
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt
2025-09-24 19:20

Moteris, kuri kiekvieną rytą lanko tą pačią kavinę dėl latė kavos, patyrė šoką, kai barista, kuris gamina jos gėrimą, ją surado socialiniuose tinkluose ir parašė žinutę, norėdamas ją pažinti.

Kavos puodelis, telefonas (nuotr. 123rf.com ir BNS)

Moteris, kuri kiekvieną rytą lanko tą pačią kavinę dėl latė kavos, patyrė šoką, kai barista, kuris gamina jos gėrimą, ją surado socialiniuose tinkluose ir parašė žinutę, norėdamas ją pažinti.

2

Ji pasidalijo šia situacija „Reddit“ platformoje su klausimu: „Ar aš per daug sureagavau? Barista iš kavinės, kurią dažnai lankau, kažkaip gavo mano „Instagramą“. Ar tai baisu?“

TAIP PAT SKAITYKITE:

Paviešino žinutes

Barista pirmojoje žinutėje rašė: „Sveika, ar nesipriešintum, jei pažintume vienas kitą?“

Moteris atsakė paklausdama, kas jis toks, o jis paaiškino: „Tavo mėgstamiausias barista iš [pavadinimas] kavinės. Tas, kuris kiekvieną rytą gamina tavo latę.“

Vėliau jis pridėjo: „Tarkime, kad turiu gerus detektyvo įgūdžius? Lol.“

Moteris atsakė: „Tai šiek tiek netikėta.“

Barista dar paaiškino: „Netikėta, bet gera, tiesa? Na, aš tave matau visą laiką. Pagalvojau, kad jau laikas parašyti tau į žinutę.“ Į jo paskutinę žinutę moteris neatsakė.

„Reddit“ bendruomenė susiskaldė nuomonėmis. Vienas komentatorius pabrėžė: „Jei įmanoma, praneščiau jo vadovui – tai neprofesionalus elgesys, ir man kyla klausimas, ar jis to nėra daręs anksčiau su kitomis moterimis.“

Kitas prisidėjo: „Taip, tai baisu. Jei būčiau tavo vietoje, nesijausčiau pakankamai saugiai, kad sugrįžčiau.“

Moteris pati klausė: „Ar turėčiau jį užblokuoti ir niekada nebegrįžti į tą kavinę? Ar gali būti, kad jis mane seka? Nežinau… nesijaučiu saugiai.“

Tačiau kai kurie „Reddit“ vartotojai ragino neperdėti situacijos: „Dabar rasti bet ką socialiniuose tinkluose yra be galo paprasta. Užtrunka vos kelias minutes. Aš pabūčiau su juo ir aiškiai nustatyčiau ribas. Bet iš karto kaltinti sekimu atrodo perdėta. Gali keisti savo privatumo nustatymus.“

Kitų nuomone, „Sekimas nevertinamas pagal tai, kiek pastangų tam reikia. Sekti kažką iki namų lengva, bet tai vis tiek yra sekimas.“

Taip pat buvo patarta: „Iš darbdavio pusės tai visiškai neprofesionalu. Reikėtų pranešti jo darbovietei. Jis turėtų būti atleistas. Visgi priklauso nuo vadovo.“

Dėl tolimesnių veiksmų siūlyta kreiptis ir į policiją: „Taip pat siūlyčiau apie tai pranešti vietinei policijai – tiesiog pasikalbėti su jais ir pranešti, kad nors šiuo metu jie galbūt nieko negalės padaryti (tikėtina, nes jis nepažeidė įstatymų), tau tai atrodo baisu ir norėtum, kad šis incidentas būtų užfiksuotas, jei situacija dar pasunkėtų.“

Tačiau buvo ir kitoks požiūris į pačias žinutes: „Man žinutės pačios savaime nėra baisios. Jis pabandė, o tu atsakei ne. Protingas žmogus tai priimtų ir eitų toliau. Šioje situacijoje nėra nieko blogo. Jei jis toliau tave erzintų ar vargintų, nors jau pasakei „ne“, tada taip, jis yra baisus.“

 

