Karolio Akulavičiaus mama parodė, ką kuria savo rankomis: žmones traukia patrauklios kainos

Su naujienų portalu tv3.lt sutikusi pasikalbėti K. Akulavičiaus mama Aušra atvirai papasakojo savo gyvenimo istoriją – nuo pirmųjų darbų iki šių dienų kūrybos, kur jos rankomis gimsta tikros grožybės.
Akulavičiaus tėvai atskleidė, kuo užsiima
Kalbėdama apie tai, Aušra pirmiausia pasidžiaugė, kad jos vyras Arūnas net 35 metus buvo ugniagesiu, o pastaraisiais metais – ūkvedžiu mokykloje. Tiesa, šiemet sulaukęs 60-ojo jubiliejaus vyras nusprendė įteikti sau „dovaną“ ir su darbais atsisveikinti. Tuo tarpu Aušra kadaise baigė maisto ruošimo technologijos mokslus, tačiau pagal savo specialybę niekad nedirbo – iš pradžių rūpinosi šeima ir namais.
„Kai gimė vaikučiai, kurį laiką turėjau komercinę parduotuvę, kavinukę, bet tik apie penkerius metus. Su vyru turėjome svajonę įsigyti nuosavą namą. Kai tai padarėme, aš nusprendžiau, kad dabar tarnausiu savo šeimai. Daug ką čia pati dariau, remontavau, puoselėjau kiemą – susikūrėme tikrą rojaus kampelį.
O kai vaikučiai užaugo, likimas man pametėjo darbelį. Mano tėvelis daugelį metų augino braškytes, bet kai mirė, aš perėmiau. verslą. Taigi, esu smulkioji ūkininkė, auginanti braškes jau 14 metų“, – atskleidė A. Akulavičienė.
Kaip pasakojo Aušra, šis darbas – išties labai sunkus, o vis dažnesnės gamtos išdaigos kuo toliau, tuo labiau daro jį dar sudėtingesniu.
„Turime didelį šiltnamį, kuriame pradedame dirbti nuo kovo mėnesio. Ir taip iki pat rugpjūčio. Gamta vis dažniau krečia savo pokštus, todėl užauginti gerą, kokybišką uogą tampa iššūkiu. Nuo pusės hektaro lauko suamžinome iki dešimt arų, bet vis dar dirbame, patys viską darome, dukrytė mums irgi padeda“, – pasakojo K. Akulavičiaus mama.
Kuria Vėlinių puokštes
Pasibaigus braškių sezonui, Aušra su vyru Arūnu mėgsta pakeliauti – per metus į užsienį skrenda mažiausiai tris kartus. Tačiau artėjant lapkričiui, sutuoktiniai ir vėl kimba į darbus. Tiesa, visai kitokius – vėlinių puokščių gamybą.
„Ši veikla prasidėjo prieš 18 metų, kai draugė „ant bajerio“ pasiūlė tuo užsiimti. Sako: padarome puokščių, nuvažiuosime į turgų ir parduosime. Aš sutikau, nes nuo mažens esu žingeidi, labai mėgstu viskuo užsiimti. Žinoma, tos mūsų pirmosios puokštės buvo nekokios, niekas nepirko. Bet aš užsikabinau ir pradėjau tuo domėtis, lankiau floristikos kursus“, – prisiminė moteris.
Taip Aušra 18 metų kasmet važinėja pardavinėti vėlinių puokščių. Tiesa, kaip pastebi moteris, žmonių poreikiai ties šiuo dalyku keičiasi, tad reikia nuolat tobulėti, pateikti naujovių.
„Kapinės nebėra apkrautos plastikiniais papuošimais, žmonės nori natūralių puokščių, tad mes tokias ir stengiamės daryti. Sekasi labai neblogai – hobis peraugo į versliuką. Žinoma, jis trunka tik kelis mėnesius per metus, bet tuo laikotarpiu dirbame išsijuosę. Juk reikia ne tik gaminti puokštes, bet ir prekiauti, vykti į turgų. Taigi, dirbame ir labai tuo džiaugiamės“, – teigė ji.
Prieš kelis metus ėmėsi dar vieno verslo
Tačiau tai – dar ne pabaiga sąrašo veiklų, kuriomis užsiima Aušra ir Arūnas. Prieš penkerius metus sutuoktinai ėmėsi dar vieno projekto – kalėdinių eglučių prekybos ir šventinių kompozicijų kūrimo.
„Eglučių mes neauginame, bet turime tokį pažįstamą berniuką, kuris važiuoja į Daniją, išrenka gražiausias eglutes, kėnius ir mes iš jo nuperkame bei prekiaujame. Dėl patrauklių kainų žmonės važiuoja net iš aplinkinių miestų. Prie visa to aš užsiimu sau mielu darbeliu – kuriu šventines kompozicijas, pavyzdžiui, su keturiomis žvakėmis, stalui papuošti. Man labai patinka jas padovanoti ir savo artimiesiems, draugams“, – teigė A. Akulavičienė.
Kalbėdama apie šeimos veiklas Aušra pasidžiaugė, kad šie metai jiems buvo kaip niekada geri. Moteris atskleidė, kad juos užbaigti žada su trenksmu.
„Šie – Gyvatės metai, o mūsų šeimoje net šeši žmonės gimę po šiuo ženklu. Ne veltui šie metai mums buvo tokie sėkmingi. Norime užbaigti juos su trenksmu – planuojame kieme pasidaryti fotosesijų kiemelį su eglutėmis, su anūkėliais gaminsime dekoracijas, turime visokių idėjų ir jau gyvename kalėdinėmis nuotaikomis. Anksčiau daug ką darydavau viena, o šiemet, kai vyras išėjo iš darbo, nuolat esame ir dirbame kartu. Labai smagu“, – šyptelėjo A. Akulavičienė.
