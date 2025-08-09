Karolio Akulavičiaus gyvenime – naujas etapas: to laukė 3 metus

Šia džiugia žinia ir dideliu pasiekimu K. Akulavičius šeštadienį pasidalijo savo socialiniuose tinkluose.
Pasipylė sveikinimai
Čia vyras ne tik papublikavo džiugios akimirkos nuotraukas, bet ir padėkojo savo šeimai.
„Po trijų metų svajonės, prakaito ir laukimo – pagaliau turiu Parapro3 licenciją!
Milžiniškas AČIŪ Arcus Flying School už žinias, kantrybę ir sparnus, o ypatingai – Javgen Blocha už patirtį, kuri yra tiesiog neįkainojama.
Ačiū ir mano šeimai – kad palaikė, išleido į stovyklą ir visada tikėjo! Dabar jau nebe mokyklinukas – esu licencijuotas pilotas!
Kaip ir dainoje – ir aš skrendu! Aš laimingas! Dangus ne riba – tai tik pradžia“, – rašė jis.
Po šiuo įrašu netruko pasipilti sveikinimai.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!