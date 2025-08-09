Kalendorius
Rugpjūčio 9 d., šeštadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Karolio Akulavičiaus gyvenime – naujas etapas: to laukė 3 metus

2025-08-09 16:10 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-09 16:10

„Grupės 2“ narys Karolis Akulavičius talentą rodo ne tik scenoje – sėkmingai save realizuoja ir už jos ribų. Visai neseniai atlikėjas pasidalijo žinia, kad tapo licencijuotu parasparnio pilotu.

Karolis Akulavičius (nuotr. asm. archyvo)

„Grupės 2“ narys Karolis Akulavičius talentą rodo ne tik scenoje – sėkmingai save realizuoja ir už jos ribų. Visai neseniai atlikėjas pasidalijo žinia, kad tapo licencijuotu parasparnio pilotu.

REKLAMA
0

Šia džiugia žinia ir dideliu pasiekimu K. Akulavičius šeštadienį pasidalijo savo socialiniuose tinkluose.

Pasipylė sveikinimai

Čia vyras ne tik papublikavo džiugios akimirkos nuotraukas, bet ir padėkojo savo šeimai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Po trijų metų svajonės, prakaito ir laukimo – pagaliau turiu Parapro3 licenciją!

Milžiniškas AČIŪ Arcus Flying School už žinias, kantrybę ir sparnus, o ypatingai – Javgen Blocha už patirtį, kuri yra tiesiog neįkainojama.

REKLAMA
REKLAMA

Ačiū ir mano šeimai – kad palaikė, išleido į stovyklą ir visada tikėjo! Dabar jau nebe mokyklinukas – esu licencijuotas pilotas!

Kaip ir dainoje – ir aš skrendu! Aš laimingas! Dangus ne riba – tai tik pradžia“, – rašė jis.

Po šiuo įrašu netruko pasipilti sveikinimai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų