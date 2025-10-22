Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Karališkoje šeimoje – pagausėjimas: princesė susilaukė sūnaus

2025-10-22 14:25
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-22 14:25

Karališkoje šeimoje – ypatingos naujienos. 34-erių princesė Alexandra ir jos vyras, Paryžiuje gyvenantis verslininkas Nicolas Bagory, susilaukė antrojo vaiko – berniuko, kuriam suteiktas vardas Hélie.

Kūdikis (nuotr. stop kadras)
10

Karališkoje šeimoje – ypatingos naujienos. 34-erių princesė Alexandra ir jos vyras, Paryžiuje gyvenantis verslininkas Nicolas Bagory, susilaukė antrojo vaiko – berniuko, kuriam suteiktas vardas Hélie.

0

Kaip pranešė Liuksemburgo Didžiojo kunigaikščio rūmai, mažylis pasaulį išvydo spalio 17-ąją. Tai jau antrasis poros vaikas – jų dukra Victoire gimė šių metų gegužės 14-ąją.

Liuksemburgo princesė Alexandra ir Nicolas Bagory
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Liuksemburgo princesė Alexandra ir Nicolas Bagory

Šeimos pagausėjimas

Šis šeimos pagausėjimas įvyko visai netrukus po reikšmingo pokyčio Liuksemburgo monarchijoje – spalio 3 dieną princesės tėvas, didysis kunigaikštis Henri, savanoriškai atsisakė sosto, perduodamas valdžią savo vyriausiajam sūnui Guillaume, kuris tapo naujuoju Liuksemburgo didžiuoju kunigaikščiu.

Princesė Alexandra kartu su vyru Nicolas dalyvavo iškilmingoje sosto perdavimo ceremonijoje Liuksemburgo rūmuose, kur, kartu su visa šeima, pasirodė ant Didžiojo kunigaikščio rūmų balkono.

Vienintelė dukra šeimoje

Princesė Alexandra yra ketvirtasis vaikas ir vienintelė dukra tarp penkių didžiojo kunigaikščio Henri ir didžiosios kunigaikštienės Maria Teresos atžalų.

Po tėvo atsistatydinimo ji pakilo į septintąją vietą sosto paveldėjimo eilėje. Iškart po jos seka dukra Victoire, o dabar – ir naujagimis sūnus Hélie, tapęs devintuoju eilėje į sostą.

Įdomu tai, kad princesė Alexandra ilgą laiką apskritai nebuvo įtraukta į sosto paveldėjimo eilę. Tai pasikeitė tik 2011 metais, kai didysis kunigaikštis Henri priėmė dekretą dėl visiškos primogenitūros principo (angl. absolute primogeniture), pagal kurį sosto paveldėjimo teisę turi ir moterys.

Vestuvės Prancūzijoje ir naujas gyvenimo etapas

Princesė Alexandra ir Nicolas Bagory susituokė 2023 m. balandį – pirmiausia surengė civilinę ceremoniją Liuksemburgo miesto rotušėje balandžio 22 d., o po savaitės – religines vestuves Prancūzijoje, Sent Trofimo bažnyčioje, Bormes-les-Mimosas miestelyje, Varo regione.

Nuo tada pora gyvena tarp Liuksemburgo ir Paryžiaus, o šiemet džiaugiasi ypatingu dvigubu džiaugsmu – šeimos pagausėjimu ir nauju karališkuoju etapu po valdžios pasikeitimo.

Šiuo metu rūmai džiugiai praneša, kad motina ir naujagimis jaučiasi puikiai, o visa šeima džiaugiasi šia nauja gyvybe, simboliškai žyminčia naują pradžią Liuksemburgo monarchijos istorijoje.

