Po karališkos šeimos skandalo – netikėtas žingsnis: jį žengė princesė

Jaunesnioji princo Andrew ir Jorko kunigaikštienės dukra pradėjo kampaniją „Paslėptos Siūlės: Netikra Mada – Žmogaus Teisių Skandalas“, kurios tikslas – atskleisti slaptą išnaudojimą padirbtų prekių tiekime, skelbė birminghammail.co.uk.
Pradėjo kompaniją
Kaip teigiama kampanijos pranešime, „už netikrų rankinių, sportinių batelių ar futbolo marškinėlių slypi įrodymai apie kai kuriuos baisiausius pažeidimus, įskaitant priverstinį darbą, vaikų darbą ir žmonių prekybą.“
Princesė Eugenija dalyvavo kampanijos pristatyme Niujorke, vilkėdama ilgą blizgantį šilkinį sijoną ir kardiganą, o jos plaukai buvo surišti į kuodą.
Renginys, kurį surengė Anti-vergystės kolektyvas – organizacija, kurią Eugenija kartu su vaikystės drauge Julia de Boinville įkūrė 2017 metais, kartu su partneriais TRACIT ir Entrupy – vyko Goals House Niujorke.
Čia svečiai galėjo išsamiai susipažinti su padirbtų prekių problema ir stebėti, kaip naujos technologijos bei viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimas gali padėti nutraukti neteisėtą prekybą.
Kalbėdama apie kampaniją, princesė pabrėžė: „Netikra mada maitina šiuolaikinę vergiją, o Anti-vergystės kolektyvas yra pasiryžęs su tuo kovoti ir iššūkį mesti.“
Ji atkreipė dėmesį, kad „tai ne visada akivaizdu, tačiau drabužiai ir aksesuarai, kuriuos perkame, gali turėti slaptą kainą žmonėms ir planetai.
Šiandien yra 28 milijonai žmonių, kurie priverstinai dirba pavojingose ir išnaudojančiose pramonėse už mažą arba jokį atlyginimą.“
Princesė taip pat priminė, kad „už padirbtos mados stovi vyrai, moterys ir vaikai, priversti gaminti, platinti ar parduoti netikras prekes – dažnai didžiule asmenine rizika ir be jokios naudos.“
Kampanijos tikslas – paraginti vartotojus susimąstyti apie savo pasirinkimus. „Ši kampanija skirta paraginti vartotojus imtis veiksmų. Norime, kad žmonės sustotų ir pagalvotų, iš kur jų padirbtos prekės atkeliauja ir kaip jos buvo pagamintos,“ – sakė princesė Eugenija.
Ji taip pat ragina vyriausybes griežtai kovoti su neteisėta prekyba, dalijantis duomenimis, įvedant draudimus prekėms, pagamintoms priverstinio darbo būdu, ir rimtai vertinant šią problemą.
Ši kampanija pasirodė ypatingai svarbi akimirka, kai visuomenė dar tebesvarsto apie Saros Fergiuson išplitusį el. laišką seksualiniam nusikaltėliui Jeffrey Epsteinui, kuriame ji nusikaltėlį pavadino „aukščiausiu draugu“.
Ši žinia sukėlė didžiulį visuomenės sukrėtimą. Sara nuo to laiko buvo atleista iš daugelio labdaros organizacijų globėjų pareigų, o jos draugė Lizzie Cundy yra sakusi, kad kunigaikštienė „išgyvena pragarą“.
Taigi princesės Eugenijos kampanija ne tik kelia svarbius klausimus apie mados industrijos tamsiąją pusę, bet ir ragina tiek vartotojus, tiek valdžios institucijas imtis veiksmų, siekiant apsaugoti žmonių teises ir sustabdyti neteisėtą išnaudojimą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!