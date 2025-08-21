Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Mylima princesė – komoje: šeima prabilo apie jos būklę

2025-08-21 10:20
Tailando karališkoji šeima po ilgo tylos laikotarpio pagaliau pasidalijo naujausia informacija apie princesę Bajrakitiyabhą Mahidol. Princesė, kuri laikyta viena iš pagrindinių sostą galinčių paveldėti asmenybių, jau beveik trejus metus yra komos būsenoje.

0

2022 m. gruodį netikėtai susmukusi per bėgimą su savo šunimis, ji nuo to laiko gydoma Bankoke. Princesės būklė visuomenei buvo laikoma paslaptyje – per šį laiką buvo paskelbta tik keli trumpi pranešimai, todėl naujausios žinios sukėlė didžiulį visuomenės dėmesį, rašoma mirror.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Princesės būklė išlieka kritinė

Naujienų pranešime pabrėžiama, kad princesės gyvybę palaiko moderniausia medicininė įranga ir vaistai, o gydytojai kovoja dėl kiekvienos jos dienos.

Šis atvejis ne tik palietė karališkąją šeimą, bet ir atskleidė platesnius Tailando monarchijos iššūkius, kurie pastaraisiais metais vis dažniau aptariami viešai. Tailando karališkoji šeima paskelbė, jog princesės Bajrakitiyabhos sveikata išlieka itin sudėtinga.

Naujausiame oficialiame pareiškime teigiama, kad Bankoko ligoninės medikų komanda „nustatė sunkią kraujo infekciją, dėl kurios jiems teko skirti antibiotikų ir vaistų, skatinančių kraujospūdį, siekiant išlaikyti stabilų jo lygį“.

Pranešime taip pat priduriama: „Gydytojai pranešė, kad princesės plaučiai ir inkstai funkcionuoja su medicininių prietaisų ir vaistų pagalba“.

45 metų princesė susirgo 2022 m. gruodžio mėnesį, kai netikėtai nualpo bėgiodama Khao Yai nacionaliniame parke. Manoma, jog sveikatos problemų priežastis – širdies sutrikimai.

Politinė ir asmeninė reikšmė

Princesė Bajrakitiyabha laikyta šalies karaliaus Maha Vajiralongkorno vyriausiąja įpėdine. Ji yra pirmosios karaliaus žmonos, princesės Soamsawali, dukra ir nuo seno laikyta visuomenės numylėtine.

Princesė buvo aktyvi – dirbo Jungtinėse Tautose, kurį laiką ėjo Tailando ambasadorės Austrijoje pareigas, o taip pat priklausė karaliaus asmeninei gvardijai.

Karalius Maha Vajiralongkornas, kuriam šiuo metu 71-eri, dar nėra oficialiai paskelbęs įpėdinio. Tai kelia klausimų dėl monarchijos ateities.

Monarchija ilgą laiką buvo laikoma neliečiama Tailando visuomenės dalimi, tačiau pastaraisiais metais diskusijos apie jos vaidmenį ir ateitį tampa vis atviresnės, ypač tarp jaunimo.

