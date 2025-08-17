Iš komos pabudęs vyras papasakojo, ką teko patirti: jo žodžiai pribloškia

Jei kada nors esate žiūrėję medicinines televizijos laidas ar serialus, turbūt girdėjote, kaip ekranuose pasirodantys gydytojai tvirtina, kad komos būsenoje esantys pacientai gali girdėti, kas vyksta aplink juos.
Nors tai gali būti tiesa, vienas vyras, pabudęs iš mediciniškai sukeltos komos po smegenų operacijos, sako, kad ši patirtis – kur kas daugiau nei tik artimųjų balsų girdėjimas, rašo mirror.co.uk.
Pabudęs iš komos papasakojo, ką patyrė
Atsakydamas į „Reddit“ užduotą klausimą: „Žmonės, kurie buvote komoje – ką jautėte?“, jis paaiškino, kad kelias dienas praleido komos būsenos, kol buvo iš jos pažadintas.
Jis dalijosi: „Prisimenu, kaip kelis kartus atgavau maždaug ketvirtadalį sąmonės, kai man buvo leidžiami vaistai ar atliekamos apžiūros.
Girdėjau pokalbius, bet nejutau jokio realaus pojūčio, tarsi visas mano kūnas būtų „užmigęs“ Neturėjau galimybės judinti kūno ar kalbėti.“
Tačiau, kai jis pabudo, jam kilo klausimas, ar tai nebuvo „klaidingi prisiminimai“. Jis pridūrė: „Kelias savaites po to sapnavau labai keistus ir labai ryškius sapnus ir bent mėnesį sunkiai įsisavindavau trumpalaikius prisiminimus.“
Tačiau jis nėra vienintelis, patyręs tai – kiti vartotojai pasidalijo, ką jie jautė ir kas vyko jų galvose būnant komoje.
Vienas internautas rašė: „Buvau komoje maždaug aštuonias savaites po to, kai mane pervažiavo sunkvežimis.
Neturiu visiškai jokių prisiminimų nei apie avariją, nei apie tas aštuonias savaites, kol buvau be sąmonės. Pabudęs vos galėjau judinti rankas ir kojas dėl raumenų atrofijos.
Kelis mėnesius po to buvau tai sąmoningas, tai be sąmonės. Kai kurie sapnai buvo tokie aiškūs ir siaubingi, kad nenorėdavau užmigti, nes kai kurie jų atrodė trunkantys ištisas dienas. Man sakė, kad daug kalbėjau miegodamas.“
Komoje buvusių žmonių pasakojimai sukrečia
Kitas vartotojas dalijosi: „Šią vasarą dėl astmos dvi savaites buvau komos būsenoje. Buvau veikiamas stiprių vaistų. Kartkartėmis suvokdavau, kas vyksta, pavyzdžiui: „O, aš guliu ir negaliu pajudėti ar mirksėti. Kas po velnių nutiko?“
Tada prasidėjo išsigalvojimai. Patyriau pačius stipriausius, realiausius išsigalvojimus, bandydamas suprasti, ką girdžiu „iš išorės“.
Galvojau, kad patekau į siaubingą automobilio avariją ir išskriejau pro priekinį stiklą. Galvojau, kad mano mama žuvo per avariją. Galvojau, kad rašiau žinutes savo šeimai ir draugams. Nė vienas iš šių įsivaizdavimų nebuvo tikras.“
Paskutinis vartotojas rašė: „Patyriau itin stiprų apsinuodijimą toksinais (skamba baisiai, bet iš tikrųjų buvo baisiai blogai) ir tiek daug vėmiau, kad galiausiai pradėjau vemti tulžimi. Man buvo leidžiamos didelės dozės vaistų, kad tai sustabdytų, bet, visų nuostabai, vis tiek vėmiau.
Tuomet, kad numalšintų skausmą, man buvo leidžiami nuskausminamieji vienas po kito, kol galiausiai buvau panardintas į dirbtinę komą, kad gydytojai turėtų laiko pagalvoti, o mano kūnas pailsėtų.
Į komą patekau nieko neįvykus. Kai pabudau po šešių dienų, buvau priblokštas, kad praėjo šešios dienos nuo paskutinio prisiminimo.
Buvau nustebęs, kad mano gyvybinių funkcijų palaikymą atliko kažkas kitas, kažkas visą laiką buvo prie mano lovos, kol buvau be sąmonės, ir kad praleidau futbolo rungtynes, kurių laukiau daugiau nei mėnesį.
Neskaitant šoko dėl praėjusių šešių dienų, keisto pulsuojančio galvos skausmo ir alkio jausmo, nors nieko nenorėjau valgyti, nejaučiau nieko daugiau.“
