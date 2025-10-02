Justino Bieberio žmona kaitina gerbėjų kraują: pasidalino gundančiais kadrais

Hailey Bieber, vieno žinomiausių dainininkų pasaulyje žmona, savo socialiniuose tinkluose paviešino kraują kaitinančius kadrus.
Sulaukė gausybės komplimentų
Hailey Bieber savo socialiniuose tinkluose pasidalino nuotraukų karusele, kuri nepaliko abejingų.
Moteris pasidalino atviromis nuotraukomis, pozuodama su kombinezonu, kuris primena naktinius.
Žinoma moteris visaip pozavo su šia apranga, parodydama kūno linijas ir apvalumus, o karuselės pabaigą vainikuoja Paryžiuje esantis Eifelio bokštas, kuris išduoda, jog nuotraukos darytos Prancūzijos sostinėje.
Komentaruose sulaukė daug pagyrimų. Vienas komentatorius rašo:
„Karšta“.
Antrasis priduria: „Seksualiausia mama Instagrame“.
Trečiasis rašo: Ji tikra ikona“.
