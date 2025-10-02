Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Justino Bieberio žmona kaitina gerbėjų kraują: pasidalino gundančiais kadrais

2025-10-02 16:55
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-02 16:55

Viena garsiausių moterų pasaulyje, dainininko Justino Bieberio žmona Hailey Bieber dažnai gerbėjus stebina įvairiomis nuotraukomis, tačiau šį kartą moteris nusprendė išlipti iš komforto zonos ribų ir parodyti gundančius kadrus.

Hailey Bieber (Nuotr. socialinių tinklų ir SCANPIX)

Viena garsiausių moterų pasaulyje, dainininko Justino Bieberio žmona Hailey Bieber dažnai gerbėjus stebina įvairiomis nuotraukomis, tačiau šį kartą moteris nusprendė išlipti iš komforto zonos ribų ir parodyti gundančius kadrus.

Hailey Bieber, vieno žinomiausių dainininkų pasaulyje žmona, savo socialiniuose tinkluose paviešino kraują kaitinančius kadrus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sulaukė gausybės komplimentų

Hailey Bieber savo socialiniuose tinkluose pasidalino nuotraukų karusele, kuri nepaliko abejingų.

Moteris pasidalino atviromis nuotraukomis, pozuodama su kombinezonu, kuris primena naktinius.

Žinoma moteris visaip pozavo su šia apranga, parodydama kūno linijas ir apvalumus, o karuselės pabaigą vainikuoja Paryžiuje esantis Eifelio bokštas, kuris išduoda, jog nuotraukos darytos Prancūzijos sostinėje.

Komentaruose sulaukė daug pagyrimų. Vienas komentatorius rašo:

„Karšta“.

Antrasis priduria: „Seksualiausia mama Instagrame“.

Trečiasis rašo: Ji tikra ikona“.

