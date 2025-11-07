 
Jonas Nainys pranešė džiugią žinią: „Norisi pasitempti ir nestovėti vietoje“

2025-11-07 16:55
2025-11-07 16:55

Lietuvos elektroninės muzikos atlikėjas Jonas Nainys (Jovani) kartu su jaunais atlikėjais Norbertu ir Elzy pristato kūrinio „Tyli“ vaizdo klipą. Didelio klausytojų susidomėjimo sulaukusi daina buvo pristatyta dar rugsėjo mėnesį Jovani albume „Dažniai“, kuriame – net 14 kūrinių, įrašytų kartu su žinomais ir kylančiais Lietuvos atlikėjais. Tai ryškiausi šių metų Jovani kūrybos rezultatai, prie kurių jis kartu su komanda dirbo nuo pavasario, rašoma spaudos pranešime.

0

Atlikėja Elzy atskleidžia, kad daina „Tyli“ kilo iš tikriausiai visiems mums labai gerai pažįstamos situacijos: „Kai kartais kalbam daug, bet vis tiek nesusikalbam, o kartais tylim taip stipriai, kad net bijom kažką pasakyti. Norėjosi pagauti tą jausmą, kai žodžiai nebeišsprendžia, o tyla pasidaro garsesnė už viską.“

Jonas Nainys pranešė džiugią naujieną
Muzikiniame klipe, kurį šiandien pristato trys atlikėjai, vaizduojami žmonės, įstrigę Vilniaus kamštyje – labai simboliškoje situacijoje, kurioje susitinka automobilių keleivų ir vairuotojų akys. Kamštis šiame klipe tampa metafora – užstrigimo santykiuose, mintyse, neištartuose žodžiuose. „Jautiesi tarsi esi terapijoje, kai nebeturi kur pabėgti – sėdi šalia, matai save ir kitą žmogų, ir belieka susidurti akistata su tuo, kas vyksta viduje“, – atskleidžia Norbertas.

Klipas buvo filmuojamas rudens vakarą Vilniuje, ypatingu metu, kai miestas atrodo šiek tiek niūrus, bet kartu labai tikras ir gyvas. Atmosfera – realistinė, šiek tiek niūri, tačiau būtent kintantys žmonių santykiai atskleidžia dainos pulsavimą ir vidinį gyvumą. „Norėjosi, kad žiūrint jaustųsi tas kontrastas – tarp tylos ir judesio, tarp užstrigimo ir bandymo susikalbėti,“ – teigia Jovani.

„Šio klipo filmavimas buvo didelis, gyvas projektas – su profesionalų komanda, kuriai esame labai dėkingi už visą atsidavimą ir bemiegę filmavimo naktį. Dar labiau džiugino tai, kad prisijungė ir žmonės, tiesiog norėję padėti – atvyko su savo automobiliais, kad sukurtume tikrą kamštį, apie 30–40 automobilių. Be jų šios idėjos įgyvendinti nebūtume galėję“, – sako Jovani.

Įkvėpė meilė muzikai

Jovani pabrėžia, kad jo antrąjį albumą „Dažniai“ įkvėpė jo aplinka ir meilė muzikai: „Esu apdovanotas talentingais žmonėmis šalia, todėl visada norisi pasitempti ir nestovėti vietoje. Ir galiausiai – man labai patinka tai, ką darau.“

Kūrinys „Tyli“, atliekamas kartu su Elzy ir Norbertu, skambės ir lapkričio 29 d. Kauno „Žalgirio“ arenoje vyksiančiame „Jovani Arena Show“. Tai bus didžiausias Jovani pasirodymas iki šiol – subursiantis tūkstančius klausytojų į vieną šokių aikštelę. „Tai bus milžiniška diskoteka – kupina staigmenų, svečių pasirodymų ir gerų emocijų,“ – atskleidžia Jovani.

Dainą galite išgirsti YouTube:

