  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Eurovizija

Iš „Eurovizijos“ organizatorių – netikėta žinia: skelbiama apie pokyčius

2025-11-21 11:38 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-21 11:38

Europos transliuotojų sąjunga (EBU) paskelbė reikšmingus pokyčius „Eurovizijos“ balsavimo taisyklėse, kurie įsigalios prieš 2026 metų konkursą Vienoje. Po išsamių konsultacijų su EBU nariais bus įvesta keletas naujų dalykų, siekiant užtikrinti sąžiningumą, įvairiapusiškumą ir didesnį žiūrovų įsitraukimą.

„Eurovizijos“ nugalėtojas JJ (nuotr. SCANPIX)
53

1

Nuo 2026 metų žiūrovų maksimalus balsų skaičius sumažintas nuo 20 iki 10, skatinant gerbėjus savo balsus paskirstyti tarp kelių konkursinių įrašų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Skelbia apie reikšmingus pokyčius

Dar viena netikėta žinia – į pusfinalių balsavimą po kelių metų pertraukos sugrįžta komisijos. Jos užtikrins, kad balsavimas būtų subalansuotas 50/50 tarp žiūrovų ir ekspertų, o žiuri sudėtis bus išplėsta iki septynių narių, įtraukiant muzikos žurnalistus, pedagogus, choreografus, scenos režisierius ir patyrusius industrijos profesionalus. Kiekvienoje žiuri bus bent du nariai nuo 18 iki 25 metų, o visi privalės balsuoti nepriklausomai ir nesidalinti nuomonėmis internete prieš konkursą, skelbia eurovision.tv. 

Taip pat bus stiprinamos techninės saugos priemonės, kad būtų užkirstas kelias koordinuotam ar apgaulingam balsavimui, ir stebimi įtartini balsavimo modeliai, užtikrinant patikimą rezultato skaidrumą. Taisyklių atnaujinimai draudžia dalyviams ar transliuotojams skatinti trečiųjų šalių kampanijas, kurios galėtų daryti įtaką balsavimui, nors tinkama menininkų ir jų kūrinių reklama lieka leidžiama.

EBU pabrėžia, kad pokyčiai skirti išlaikyti „Euroviziją“ kaip neutralią, sąžiningą ir muzikai skirtą platformą.

„Mes klausėme ir veikėme. Konkursas turi likti vieta, kur muzika yra svarbiausia, o žiūrovai gali būti tikri, kad kiekvienas balsas yra svarbus“, – sako „Eurovizijos“ direktorius Martin Green.

