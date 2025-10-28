Iš Baltarusijos plūstant kontrabandiniams oro balionams – žinia iš Lauryno Suodaičio: kreipiasi į visus

Laurynas Suodaitis savo socialiniuose tinkluose pasidalino patarimais keliaujantiems. Jais leido pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Ką turėti su savimi keliaujant?
Žinomas verslininkas bei nuomonės formuotojas Laurynas Suodaitis savo socialiniuose tinkluose pasidalino patarimais šiomis dienomis keliaujantiems, dėl pastarųjų įvykių didžiausiuose Lietuvos oro uostuose, dėl kontrabandinių oro balionų iš Baltarusijos, dėl kurių jau iki šiol sutrikdyta apie 200 skrydžių.
Laurynas yra vienas iš bendraįkūrėjų „Primum.travel“, todėl atvirauja, jog klientai, kurie keliavo savaitgalį, susidūrė su sunkumais, o darbuotojams teko klientams ištiesti pagalbos ranką net naktiems metu.
Verslininkas savo socialiniuose tinkluose pasidalino patarimais, ką tokiu atveju verta turėti su savimi, rankiniame bagaže:
„Ką pastebėjome iš mūsų klientų, su kokiomis problemomis susiduria, todėl patarimas – kuo daugiau būtinų dalykų susidėti į rankinį bagažą:
Vaistai, šiek tiek savo maisto, nes oro uoste masiškai viskas bus išpirkta, vandens, pledai, nes visokių situacijų gali būti, ypač tiems, kas keliauja iš kitų miestų, bijant praleisti atidėtą skrydį. Greičiausia jau namo neparvažiuosi į kitą miestą, tad jei rizikuosite važiuoti, nes kelionė nupirkta ir jos niekas nekompensuoja, nes tai nėra nei oro vežėjų, nei kelionių organizatorių kaltė, tai turėkite omenyje, ypač tie, kas skrenda su vaikais.
Taip pat rekomenduoju turėti išorines baterijas, nes visos rozetės bus užimtos.
Įsivertinkite situaciją ir pasiruoškite pilnai.
Kitas dalykas – dėl jungiamųjų skrydžių. Jei yra galimybė, pirkdami bilietus pasirinkite galimybę keisti laikus ir datas. Faktas, tai kainuos brangiau, bet finale tai bus pigiau, jei atidės jūsų skrydį ar jį praleisite“.
