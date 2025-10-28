Kalendorius
Spalio 28 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
7
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Iš Baltarusijos plūstant kontrabandiniams oro balionams – žinia iš Lauryno Suodaičio: kreipiasi į visus

2025-10-28 20:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-28 20:40

Ruduo – kelionių metas, tačiau pastarieji įvykiai Lietuvos oro uostuose gąsdina keliautojus, ypač tuomet, kai skrydžio tenka laukti visą naktį, dėl kontrabandinių oro balionų iš Baltarusijos. Žinomas verslininkas, „Primum.travel“ bendraįkūrėjas bei nuomonės formuotojas Laurynas Suodaitis pasidalino patarimais keliaujantiems, ką tokiu atveju geriausia turėti rankiniame bagaže, su savimi.

Laurynas Suodaitis (Nuotr. asmeninio albumo)

Ruduo – kelionių metas, tačiau pastarieji įvykiai Lietuvos oro uostuose gąsdina keliautojus, ypač tuomet, kai skrydžio tenka laukti visą naktį, dėl kontrabandinių oro balionų iš Baltarusijos. Žinomas verslininkas, „Primum.travel“ bendraįkūrėjas bei nuomonės formuotojas Laurynas Suodaitis pasidalino patarimais keliaujantiems, ką tokiu atveju geriausia turėti rankiniame bagaže, su savimi.

REKLAMA
7

TAIP PAT SKAITYKITE:

Laurynas Suodaitis savo socialiniuose tinkluose pasidalino patarimais keliaujantiems. Jais leido pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

REKLAMA
REKLAMA

Ką turėti su savimi keliaujant?

Žinomas verslininkas bei nuomonės formuotojas Laurynas Suodaitis savo socialiniuose tinkluose pasidalino patarimais šiomis dienomis keliaujantiems, dėl pastarųjų įvykių didžiausiuose Lietuvos oro uostuose, dėl kontrabandinių oro balionų iš Baltarusijos, dėl kurių jau iki šiol sutrikdyta apie 200 skrydžių.

REKLAMA

Laurynas yra vienas iš bendraįkūrėjų „Primum.travel“, todėl atvirauja, jog klientai, kurie keliavo savaitgalį, susidūrė su sunkumais, o darbuotojams teko klientams ištiesti pagalbos ranką net naktiems metu.

Verslininkas savo socialiniuose tinkluose pasidalino patarimais, ką tokiu atveju verta turėti su savimi, rankiniame bagaže:

„Ką pastebėjome iš mūsų klientų, su kokiomis problemomis susiduria, todėl patarimas – kuo daugiau būtinų dalykų susidėti į rankinį bagažą:

REKLAMA
REKLAMA

Vaistai, šiek tiek savo maisto, nes oro uoste masiškai viskas bus išpirkta, vandens, pledai, nes visokių situacijų gali būti, ypač tiems, kas keliauja iš kitų miestų, bijant praleisti atidėtą skrydį. Greičiausia jau namo neparvažiuosi į kitą miestą, tad jei rizikuosite važiuoti, nes kelionė nupirkta ir jos niekas nekompensuoja, nes tai nėra nei oro vežėjų, nei kelionių organizatorių kaltė, tai turėkite omenyje, ypač tie, kas skrenda su vaikais.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Taip pat rekomenduoju turėti išorines baterijas, nes visos rozetės bus užimtos.

Įsivertinkite situaciją ir pasiruoškite pilnai.

Kitas dalykas – dėl jungiamųjų skrydžių. Jei yra galimybė, pirkdami bilietus pasirinkite galimybę keisti laikus ir datas. Faktas, tai kainuos brangiau, bet finale tai bus pigiau, jei atidės jūsų skrydį ar jį praleisite“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
fbr
fbr
2025-10-28 20:55
dar reiktu paklaust stano ir kitu zvaigziu patarimo
Atsakyti
Taip
Taip
2025-10-28 20:47
Manau, kad Partikas yra geresnis ekspertas. Jis galėtų imtis vadovauti ir krašto apsaugos ministerijai
Atsakyti
dar
dar
2025-10-28 20:58
vienas kaimo jurgis atsirado
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (7)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų