Grėsmingos išvaizdos vyrui žymaus komiko išdaiga neatrodė juokinga: „Iš ko juokiesi?“

Tarptautinio pripažinimo sulaukusiame projekte „Niekdariai“ 4 Lietuvos komikai – Simanas Žurauskas, Viktoras Balykov, Antanas Sadauskas ir Markas Žurauskas – pasiryžta priimti užduotis, kurios gali netgi įvelti į rimtą bėdą. Svarbiausia – neišsiduoti, nes aplinkiniai nieko nežino.
Projekto dalyviai po vieną ar kelis turi daryti tai, ką jiems į ausinuką liepia likusieji. Užduočių vietos – pačios įvairiausios – nuo odontologo kabineto iki parduotuvės, tereikia vykdyti, ką sako kiti.
Antradienio laidoje M. Žukauskas gavo užduotį į prekybos centro lankytojų krepšelius įdėti kuo daugiau produktų. Iš pradžių užduotį itin lengvai vykdęs M. Žukauskas sulaukė apsipirkinėjančio, iš pažiūros grėsmę keliančio vyruko. Kolegos ėmė jam į ausį kuždėti, kad šią užduotį jis turi tęsti.
„Ar man tik atrodo, ar aš ten matau kalėjimo tatuiruotes? Kiekvienas į jo krepšelį įdėtas produktas skaitysis kaip 2 produktai“, – šypsodamasis M. Žukauską erzino Antanas Sadauskas.
Komikas tiesiai į kameras prašė draugų neliepti vykdyti užduoties būtent su šiuo vyru. Tačiau kolegos nepasigailėjo, o apsiperkantysis ėmė stebėtis M. Žukausko elgesiu.
„Iš ko juokiesi? Su kuo čia kalbi?“ – komiko klausė vyras.
„Šiaip, gera nuotaika, su savimi kalbu“, – baimės neslėpė komikas.
Baimindamasis vyriškio, M. Žukauskas laikėsi nuo jo atstumo ir ramino save kalbėdamasis su kamera.
„Aš dar noriu gyventi“, – sakė komikas.
Kolegos „Niekdariai“ gyrė komiką už drąsą, šnibždėdami M. Žukauskui į ausį, kad užduotis įvykdyta ir jis – šaunuolis.
