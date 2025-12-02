 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Niekdariai

Grėsmingos išvaizdos vyrui žymaus komiko išdaiga neatrodė juokinga: „Iš ko juokiesi?“

2025-12-02 20:55
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-02 20:55

Komikas Markas Žukauskas TV3 projekte „Niekdariai“ sulaukė ne itin malonios kolegų užduoties – jam liepta į prekybos centro lankytojų krepšelius įdėti kuo daugiau produktų. To nepadaręs, jis būtų susidūręs su bausme.

Komikas Markas Žukauskas TV3 projekte „Niekdariai“ sulaukė ne itin malonios kolegų užduoties – jam liepta į prekybos centro lankytojų krepšelius įdėti kuo daugiau produktų. To nepadaręs, jis būtų susidūręs su bausme.

0

Tarptautinio pripažinimo sulaukusiame projekte „Niekdariai“ 4 Lietuvos komikai – Simanas Žurauskas, Viktoras Balykov, Antanas Sadauskas ir Markas Žurauskas – pasiryžta priimti užduotis, kurios gali netgi įvelti į rimtą bėdą. Svarbiausia – neišsiduoti, nes aplinkiniai nieko nežino.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Projekto dalyviai po vieną ar kelis turi daryti tai, ką jiems į ausinuką liepia likusieji. Užduočių vietos – pačios įvairiausios – nuo odontologo kabineto iki parduotuvės, tereikia vykdyti, ką sako kiti.

Antradienio laidoje M. Žukauskas gavo užduotį į prekybos centro lankytojų krepšelius įdėti kuo daugiau produktų. Iš pradžių užduotį itin lengvai vykdęs M. Žukauskas sulaukė apsipirkinėjančio, iš pažiūros grėsmę keliančio vyruko. Kolegos ėmė jam į ausį kuždėti, kad šią užduotį jis turi tęsti.

„Ar man tik atrodo, ar aš ten matau kalėjimo tatuiruotes? Kiekvienas į jo krepšelį įdėtas produktas skaitysis kaip 2 produktai“, – šypsodamasis M. Žukauską erzino Antanas Sadauskas.

Komikas tiesiai į kameras prašė draugų neliepti vykdyti užduoties būtent su šiuo vyru. Tačiau kolegos nepasigailėjo, o apsiperkantysis ėmė stebėtis M. Žukausko elgesiu.

„Iš ko juokiesi? Su kuo čia kalbi?“ – komiko klausė vyras.

„Šiaip, gera nuotaika, su savimi kalbu“, – baimės neslėpė komikas.

Baimindamasis vyriškio, M. Žukauskas laikėsi nuo jo atstumo ir ramino save kalbėdamasis su kamera.

„Aš dar noriu gyventi“, – sakė komikas.

Kolegos „Niekdariai“ gyrė komiką už drąsą, šnibždėdami M. Žukauskui į ausį, kad užduotis įvykdyta ir jis – šaunuolis.

Kaip į komikų išdaigas reaguos aplinkiniai ir kam šią savaitę teks vykdyti bausmę – žiūrėkite laidoje „Niekdariai“ pirmadieniais-ketvirtadieniais, 21 val. per TV3 ir naujienų portale tv3.lt

Tiesioginę transliaciją žiūrėkite čia:

O vienos iš užduočių ištrauką pamatykite staipsnio pradžioje.

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Niekdariai“.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

