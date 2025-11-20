 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Egidijaus Dragūno gyvenime – svarbi diena

2025-11-20 14:25 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-20 14:25

Grupė SEL neabejotinai yra viena ryškiausių ir ilgiausiai gyvuojančių Lietuvos muzikos scenos padangėje. Šiandien jos lyderis Egidijus Dragūnas su savo gerbėjais pasidalino ypatinga žinia.

Egidijus Dragūnas
7

Grupė SEL neabejotinai yra viena ryškiausių ir ilgiausiai gyvuojančių Lietuvos muzikos scenos padangėje. Šiandien jos lyderis Egidijus Dragūnas su savo gerbėjais pasidalino ypatinga žinia.

1

Svarbią žinią atlikėjas paskelbė socialiniame tinkle „Instagram“.

Egidijus Dragūnas
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Egidijus Dragūnas

Įspūdingas skaičius

Egidijus Dragūnas šia proga kreipėsi į savo sekėjus socialiniame tinkle „Instagram“. Paskyroje pasirodė įrašas, kuriame vaizduojama koncerto nuotrauka, o ant jos rašoma: „Šiandien Sel 33 metai.“ 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Grupė SEL susikūrė dar 1992 metais ir per tris dešimtmečius išleido daugybę hitų, tapusių Lietuvos populiariosios muzikos klasika. Nuo dešimtojo dešimtmečio pradžios iki šių dienų jų muzika nuolat keitėsi, prisitaikė prie naujų tendencijų, tačiau visada išlaikė unikalų ir atpažįstamą skambesį, o E. Dragūnas liko grupės varomąja jėga.

33-ejų metų jubiliejus liudija apie SEL ilgaamžiškumą, įtaką ir nepaliaujamą lyderio energiją.

Primename, kad vos prieš kelias dienas E. Dragūnas gerbėjams pristatė netikėtumą – naują dainos „Aš tik noriu“ šokinę remikso versiją, įamžintą Kalnų parke Vilniuje.

Nors pati daina jau gerai žinoma, šis remiksas suteikia kūriniui naujo ritmo ir energijos, o filmuota medžiaga perteikia koncertinę nuotaiką.

„Scenoje viskas pulsuoja kitaip. Tai visai kita jėga“, — sako SEL lyderis, kuris jau šią savaitę, lapkričio 22 d., pasirodys Londone.

Naują dainos versiją galite išgirsti čia:

