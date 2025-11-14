Iš Andriaus Mamontovo – džiugi žinia

Šie ypatingo formato koncertai – dedikacija A. Mamontovo solinei kūrybai, kuri bus įamžinta ir riboto tiražo dvigubo vinilo leidinyje „Geriausios dainos (Pirma dalis)“.
Sugrįžta su nauja jėga
Po įspūdingo „MONO arba STEREO“ šou, vadinto vienu geriausių dešimtmečio pasirodymų, A. Mamontovas grįžta su nauja jėga – grupe, sukūrusia nepakartojamą energiją scenoje. Programoje „TIK HITAI“ skambės dainos, tapusios bendros atminties dalimi – kūriniai, kuriuos žino ir dainuoja visa Lietuva.
„Tai, ką mes vadiname hitu, yra kažkas, ką patikrina laikas, – sako A. Mamontovas. – Po trisdešimties metų solinės kūrybos jaučiu poreikį atsigręžti ir atrinkti man pačiam svarbiausias dainas. Koncertas – proga visas jas atlikti gyvai.“
Į naująjį rinkinį pateko kūriniai, aprėpiantys visą A. Mamontovo kūrybos laikotarpį nuo 1995 iki 2025 metų.
„Per trisdešimt metų išleidau daugybę albumų, todėl norėjosi atrinkti pačias stipriausias dainas. Taip gimė „Geriausios dainos (Pirma dalis)“ – dviguba vinilinė plokštelė su 20 kūrinių,“ – pasakoja jis.
Vis dėlto, tai tik pirmoji dalis. „Ne visos dainos tilpo, tad laukite tęsinio“, – priduria atlikėjas.
Šventė visiems
Pasak A. Mamontovo, šie koncertai bus šventė visiems, kurie per daugelį metų dainavo kartu su juo.
„Kai visa salė dainuoja drauge, tai sukuria ypatingą jausmą. Todėl norisi šią energiją išlaisvinti didelėje erdvėje – arenoje. Scenoje būsiu su gyva grupe, tarp jų ir mano sūnus su savo puikiais muzikantais. Su jais pernai surengėme koncertą Kauno arenoje – jis buvo neįtikėtinai energingas“, – sako jis.
Arenose Panevėžyje ir Klaipėdoje skambės dainos, tapusios A. Mamontovo karjeros šerdimi ir lydinčios klausytojus jau tris dešimtmečius: „Geltona. Žalia. Raudona“, „Meilės nebus per daug“, „Jūreivio daina“, „Ufonautai“, „Kregždutės, kregždutės“ bei daugelis kitų.
Klausytojų laukia vizualiai ir techniškai ambicingas reginys, kuriame garsas taps erdvės dalimi, o vaizdas – gyvos energijos pratęsimu. Arenose iškils įspūdinga sceninė konstrukcija: judančios platformos, trimačiai vaizdo efektai, transformuojamos LED lubos ir šviesų architektūra, kvėpuojanti kartu su muzika. Organizatoriai žada – tai bus kvapą gniaužianti patirtis, kurios įspūdis išliks ilgam.
