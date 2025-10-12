Išvydęs, kas sėdi šalia lėktuve, Andrius Mamontovas apstulbo: „Ar tai ženklas?“

A. Mamontovas smagiu nutikimu pasidalijo socialiniame tinkle.
Netikėtas susitikimas
A. Mamontovas pasidalijo, kad greta jo lėktuve sėdėjo grupės „Bix“ įkūrėjas Saulius Urbonavičius-Samas.
„Sėdi į lėktuvą nieko neįtardamas. Ateini į savo vietą ir pamatai, kas nusipirko bilietą šalia…
(Nuolat pildoma)
Ar tai ženklas vėl važiuoti į ESC? (red. past. – „Eurovizijos dainų konkursą)
Kur nusileidom?“ – brūkštelėjo A.Mamontovas.
Netrukus ši nuotrauka sulaukė didelio gerbėjų dėmesio.
„O mes buvome kaimynais ir liudininkais“, – rašė vienas ir paviešino kadrą.
„Ten dabar pagal profesijas sodina“, – juokavo kitas.
