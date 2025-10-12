Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Išvydęs, kas sėdi šalia lėktuve, Andrius Mamontovas apstulbo: „Ar tai ženklas?“

2025-10-12 08:52
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-12 08:52

Dainininkas Andrius Mamontovas liko apstulbęs, kai įlipęs į lėktuvą pamatė, kas sėdi šalia. Socialiniame tinkle jis paviešino ir bendrą nuotrauką.

Andrius Mamontovas ir lėktuvas (nuotr. asm. archyvo ir 123rf.com)

Dainininkas Andrius Mamontovas liko apstulbęs, kai įlipęs į lėktuvą pamatė, kas sėdi šalia. Socialiniame tinkle jis paviešino ir bendrą nuotrauką.

7

A. Mamontovas smagiu nutikimu pasidalijo socialiniame tinkle.

Netikėtas susitikimas

A. Mamontovas pasidalijo, kad greta jo lėktuve sėdėjo grupės „Bix“ įkūrėjas Saulius Urbonavičius-Samas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Sėdi į lėktuvą nieko neįtardamas. Ateini į savo vietą ir pamatai, kas nusipirko bilietą šalia…

(Nuolat pildoma)

Ar tai ženklas vėl važiuoti į ESC? (red. past. – „Eurovizijos dainų konkursą)

Kur nusileidom?“ – brūkštelėjo A.Mamontovas.

Netrukus ši nuotrauka sulaukė didelio gerbėjų dėmesio.

„O mes buvome kaimynais ir liudininkais“, – rašė vienas ir paviešino kadrą.

„Ten dabar pagal profesijas sodina“, – juokavo kitas.

gggg
gggg
2025-10-12 09:09
nera reikalo valkiotis po europa ir nešioti korona sedek namie klausyk šimonytes
Atsakyti
mistika
mistika
2025-10-12 09:13
susėdo abu, ...ei, Andriūcha, davai straipsnį sukurpiam, kol nėra ką veikt. nu ok Samai, ką čia sugalvojus?, O!, mes susitikom "netyčia" kaip filme...
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (7)
