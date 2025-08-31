Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Praeities kadre – garsus Lietuvos vyras: ar atpažįstate, kas jis?

2025-08-31 17:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-31 17:00

TV3 laidoje „Žvaigždžių žvaigždutės“ buvo parodyta vaikystės nuotrauka, kurioje kadaise įamžintas garsus Lietuvos dainininkas.

TV3 laidoje „Žvaigždžių žvaigždutės" buvo parodyta vaikystės nuotrauka, kurioje kadaise įamžintas garsus Lietuvos dainininkas.

3

Kaip vėliau paaiškėjo, archyviniame kadre yra įamžintas Lietuvos muzikantas Andrius Mamontovas.

Andrius Mamontovas

Atlikėjas Andrius Mamontovas kiek anksčiau tapo laidos „Gero vakaro šou“ svečiu. Žinomų hitų autorius šiuo metu ruošiasi vasarą vyksiančiam koncertui su orkestru ir pasirodys Valdovų rūmuose. Kas kuria gerą koncertų nuotaiką, ar atlikėjams reikalingi apšildantys atlikėjai ir kuo skiriasi koncertas, kai tau pritaria orkestras? 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Andrius Mamontovas (nuotr. asm. archyvo)

A. Mamontovas per visą savo gyvenimą davė pusantro tūkstančio interviu, o šįkart su šmaikščiaisiais „Gero vakaro šou“ vedėjais leidosi į linksmas diskusijas apie koncertus bei kas juose sukuria stulbinančią atmosferą.

Andrius Mamontovas pristato naujieną
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Andrius Mamontovas pristato naujieną

Yra išėjęs iš koncerto dėl apšildančios grupės

Lietuvoje legendinės grupės „Foje“ įkūrėjas visada surenka pilnas arenas, o laidos metu kalbėjo apie apšildančių atlikėjų reikalingumą savo koncertuose ir kada pats mėgaujasi labiausiai lankydamasis kitų grupių ar atlikėjų pasirodymuose.

Patikinęs, jog asmeniškai jis pats mėgsta koncertuoti be apšildančios grupės, netrukus sulaukė šmaikščios Justino Jankevičiaus replikos.

„Aš kiek esu buvęs tavo koncertuose, pas tave nėra nieko apšildančio, tu viską imi į savo rankas. Tu į savo publiką žiūri kaip į savo moterį, tau nereikia papildomo kažko, kad ją užvestų, viską darai pats“, – juokavo humoristas.

Pasak paties A. Mamontovo, apšildanti grupė tikrai ne visada yra reikalinga, ypač jei atlikėjas tas, kuris tau labai imponuoja.

„Jei man patinka atlikėjas, aš noriu pamatyti to atlikėjo koncertą, bet yra buvę keli atvejai, kai aš dėl apšildančios grupės atlikėjo išėjau iš koncerto. Kartais atrodo, kad reikia to žmogaus ar grupės prieš tave, kas išjudina žiūrovą ir tu ateini maždaug jau, kai visi apšilę, bet man patinka užvesti pačiam“, – sakė jis. 

Andrius Mamontovas (nuotr. stop kadras)

Pasakė, kokių nemėgsta klausytojų

Ne paslaptis, kad žymiojo dainininko koncertuose apsilanko daugybė labai skirtingų žmonių. O kokius klausytojus pats asmeniškai labiausiai mėgsta jis? 

„Tie, kurie klauso agresyvios muzikos, yra mažiausiai agresyvūs. Taip yra...“, – pastebėjo jis, teigdamas, kad negalima spręsti apie knygą iš jos viršelio.

Jis taip pat atskleidė, kokių klausytojų bijo labiausiai.

„Aš manau, kad liūdnos muzikos klausosi patys linksmiausi žmonės. O linksmos muzikos klausosi žmonės, kurių dažniausiai aš bijau“, – samprotavo jis.

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Gero vakaro šou“.

