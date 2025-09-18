Dubajuje sužalota mergina prieš numetant ją nuo stogo išgirdo 3 žodžius: štai kokie jie

Kovalčiuk skubiai nugabenta į ligoninę, kur jai diagnozuoti rimti sužalojimai: lūžęs stuburas ir visos galūnės. BBC dokumentinis filmas „Death in Dubai“ atskleidė, kokį pavojų kelia vadinamieji „porta potty“ vakarėliai ir kaip moterys, viliojamos karjeros pažadais, galiausiai patenka į išnaudojimo pinkles, rašo ladbible.com.
Vakarėliuose į kuriuos turtingi vyrai vilioja dideles sekėjų auditorijas socialiniuose tinkluose turinčias manekenes, siūlydami pinigus, dovanas ar nemokamą viešnagę prabangiuose viešbučiuose mainais už žeminančius veiksmus. Dvi moterys – Monic Karungi ir Kayla Birungi – žuvo nukritusios nuo dangoraižių, kai atvyko į Dubajų. Abi mirtys oficialiai įvardytos kaip savižudybės.
Marija Kovalčiuk atskleidė, ką jai pasakė smurtautojai
Marijai Kovalčiuk pasisekė išgyventi. Vasarą ji davė interviu žiniasklaidai, kur atskleidė, kad dabar sėdi neįgaliojo vežimėlyje ir be pagalbos vaikščioti nebegali, tačiau sėkmingai reabilituojasi.
Ji papasakojo, kad vienas jaunas rusas pakvietė ją į vakarėlį viešbučio fojė. Netrukus mergina ėmė patirti patyčias, nes nevartojo alkoholio. Verslininkai grasino sužaloti sudaužytais stiklais. Bandydama pabėgti, Kovalčiuk prisiminė, kaip jie atėmė jos daiktus ir pasakė: „Tu priklausai mums“.
Vėliau, pasak jos, turtingi rusų jaunuoliai statybvietėje ją sumušė. Ji neprisimena visos įvykių eigos, tačiau gydytojų nustatyti sužalojimai atitiko kritimą iš didelio aukščio.
„Man atrodo, kad buvau išmesta. Arba sumušta. Dvi galimybės. Sužalojimai rodė arba žiaurų sumušimą, arba kritimą. Greičiausiai smūgis buvo į galvą. Kitas vaizdas, kurį prisimenu – kaip šaukiausi pagalbos pro šalį važiavusiam automobiliui, kuris jau buvo sustojęs ir iškvietė greitąją bei policiją“, – sakė modelis.
Ji taip pat teigė, kad užpuolimo vaizdo įrašai iš CCTV kamerų buvo ištrinti, todėl „neliko jokių įrodymų“. Žiniasklaidos duomenimis, policija sulaikė įtariamus vyrus tik vienai dienai – jiems buvo pareikštas tikrasis alibi: esą jie bandę rasti Kovalčiuk, kad suteiktų pagalbą.
Nors vietos valdžia sumokėjo milijonus už jos gydymą, merginos mama Ana tikino, kad iš šeimos buvo prašoma viešai „nesakyti nieko, kas galėtų mesti šešėlį ant Jungtinių Arabų Emyratų valdžios reputacijos“.
