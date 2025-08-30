Kalendorius
Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Dubajaus pakelėje rasta žiauriai sumušta mergina parodė, kaip atrodė po patirtos tragedijos

2025-08-30 09:04 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-30 09:04

Pavasarį visą pasaulį sukrėtė žinia apie Mariją Kovalčiuk, kuri iš pradžių buvo dingusi ir ieškoma, o vėliau buvo rasta pakelėje su sulaužytomis galūnėmis, galvos trauma. Mergina buvo gydyta Dubajuje, o vėliau persikėlė į Norvegiją. Šiuo metu Marijai buvo atlikta 10-oji operacija. Nepaisant skaudžių išgyvenimų, ji grįžo į socialinius tinklus.

Marija Kovalčuk (nuotr. Instagram)

Pavasarį visą pasaulį sukrėtė žinia apie Mariją Kovalčiuk, kuri iš pradžių buvo dingusi ir ieškoma, o vėliau buvo rasta pakelėje su sulaužytomis galūnėmis, galvos trauma. Mergina buvo gydyta Dubajuje, o vėliau persikėlė į Norvegiją. Šiuo metu Marijai buvo atlikta 10-oji operacija. Nepaisant skaudžių išgyvenimų, ji grįžo į socialinius tinklus.

Pavasarį visą pasaulį pasiekė žinia apie Mariją Kovalčiuk. Mergina buvo žiauriai sumušta. Visos galūnės buvo sulaužytos, taip pat patyrė ir galvos traumą. Mergina buvo gydoma Dubajuje, o vėliau persikėlė pas mamą į Norvegiją.

Parodė, kaip atrodė po tragedijos

Neseniai Marija socialiniame tinkle pasidalijo nuotrauka, daryta po kraupios tragedijos. Joje mergina užfiksuota gulinti ligoninėje, o ant jos veido – didelė, siūlėmis susiūta žaizda.

Marija savo socialiniuose tinkluose pasidalino vaizdo įrašu, kur papasakojo, kaip jai sekėsi po operacijos:

„Pasibaigė mano 10-ta operacija, aš jau atsigavau po narkozės, pamiegojau, jaučiuosi gerai. Užklijavo man čia tokį pleistrą.“

Ant vaizdo įrašo Marija rašė, jog tai didelis pliusas jos sėkmingo gijimo link.

Marija Kovalčiuk (Nuotr. socialinių tinklų)

Papasakojo apie gydymą Norvegijoje

Marija šiuo metu gydosi Norvegijoje ir yra labai patenkinta visu personalu, kuris ją supa. Apie tai užsiminė savo vaizdo įraše:

„Labai myliu Norvegiją, norvegų gydytojus, žmonės apskritai neįtikėtinai geri. Man seselės prieš operaciją, prieš narkozę visą laiką glostė galvą, taip miela. Po to kai atsibudau po operacijos man iškart atnešė ledų prieš nuvežant į palatą“, – su šypsena kalba Maria.

Marija Kovalčiuk (nuotr. socialinių tinklų)

Primename, jog prieš mėnesį pirmą kartą Maria atsivėrė ir papasakojo, kas iš tikrųjų nutiko lemtingą vakarą Dubajuje.

Kovo pradžioje Dubajuje dingusi 20-metė ukrainiečių manekenė Marija Kovalčuk buvo rasta sunkios būklės kelio pakraštyje su sunkiomis traumomis. Merginos istorija buvo apipinta spėlionėmis ir gandais, visgi po kelių mėnesių prabilo pats iš komos pabudęs ir atsigauti pradėjęs modelis. Marija papasakojo, kas iš tikrųjų įvyko siaubingą dieną.

REKLAMA

Dubajuje kovo pradžioje pradingusios ir po aštuonių dienų su sunkiais sužalojimais rastos ukrainietės Marijos Kovalčuk istorija iki šiol aidi žiniasklaidoje. Kaip rašo „Mirror“, šiandien neįgaliojo vežimėlyje sėdinti ir iš dalies jau atsigavusi ukrainiečių manekenė pirmą kartą gali išsakyti savo istoriją viešai.

Šiuo metu Norvegijoje, kur gyvena jos mama esanti Marija kovo mėnesį, kuomet buvo rasta pakelėje, buvo ištikta komos ir ilgą laiką apskritai negalėjo kalbėti.

REKLAMA

Nusikaltėliai ne Jungtinių Arabų Emyratų piliečiai

Remiantis kai kurių Marijos draugų liudijimais, iškart po įvykio baimintasi, kad Marija tapo liūdnai pagarsėjusio „Porta Potty party“ vakarėlio Dubajuje, kur, kaip pranešama, turtingi vyrai moka dideles sumas, kad išnaudotų ir pažemintų patrauklias jaunas moteris, auka. Vis dėlto dabar aiškėja, kad nelaimės aplinkybės visai kitokios.

Mergina prabilo, kad siaubingus sužalojimus jai padarė visai ne Jungtinių Arabų Emyratų piliečiai, o turtingi Rusijos verslininkai.

Merginos mama pasakojo, jog už gydymą dukrai ligoninėje, sumokėjo Dubajaus valdžios institucijos.

„Nežinau, kiek tiksliai viskas kainavo. Suma buvo milžiniška, siekianti daugiau nei milijoną“, – teigė ji.

Naujienų leidinys „Ostorožno, Novosti“, kuris kalbėjosi su Marija Norvegijoje, teigė, kad mainais ji buvo paprašyta nesakyti nieko, kas neigiamai paveiktų Emyratų valdžios institucijas.

Modelis pasakojo, jog dabar neįgaliojo vežimėlis yra pagrindinis jos transportas: „Man vis dar gyja kojų lūžiai ir mokausi vaikščioti iš naujo“.

Kaip pasakojo M. Kovalčuk, lemtingą vakarą ji turėjo tęsti kelionę ir iš Dubajaus skristi į Tailandą dėl darbo, tačiau pramiegojo skrydį. Viešbučio vestibiulyje ji sutiko vaikiną, su kuriuo jau buvo susipažinusi per karaokę. Ji jam papasakojo apie pramiegotą skrydį ir tai, jog turi išsiregistruoti iš viešbučio.

REKLAMA

Vaikinas Marijai pasiūlė viešbutyje permiegoti jo ir tėvų kambaryje, teigė, kad jo tėvas gali nuskraidinti ją į Tailandą privačiu lėktuvu.

Marija pasakojo, jog ji sutiko nueiti su minėtu vaikinu ir jo draugais į vakarėlį, manydama, jog dėl tokio pasibuvimo galės nemokamai nuskristi į Tailandą. Vis dėlto pastarasis greitai pasisuko siaubinga linkme.

Modelis Maria Kovalchuk (nuotr. socialinių tinklų)

Vakarėlis pasisuko ne tokia linkme, kokios tikėjosi Marija

Rusų tautybės vyrai pradėjo tyčiotis iš Marijos: „Jie ėmė mane stumdyti, šaukti, kodėl aš negeriu. Sakė, kad priklausau jiems ir jie su manimi darys ką panorėję. Bandžiau tai priimti kaip juoką, bet jie ėmė elgtis neadekvačiai. Ėmė daužyti butelius ir daužė iki tol, kol visos grindys buvo nusėtos šukėmis. Buvo neįmanoma ten praeiti“.

Vyrai pradėjo šaukti, jog nori užsiimti lytiniais santykiais su Marija, o jai atsisakius, tai dar labiau juos įsiutino. Jie atėmė Marijos daiktus, tarp kurių buvo ir pasas.

Marijai pavyko pabėgti ir pasislėpti netoliese esančioje statybų aikštelėje, tačiau čia ją suradę vyrai merginą stipriai sumušė. Minėtoje statybų aikštelėje buvo kameros, bet, Marijos teigimu, policija laukė, kol vaizdo įrašai bus ištrinti, kad nebūtų jokių įrodymų.

REKLAMA

„Pačio smurto neprisimenu, bet gerai atsimenu smūgį į galvą, tuomet vėl nieko neprisimenu ir tada vaizdas, kaip prašiau pagalbos pakelėje. Sustojo kažkoks vyras ir iškvietė man greitąją pagalbą.“

Marijos teigimu, vyrai, kurie su ja taip pasielgė, buvo sulaikyti policijos, tačiau tik vienai dienai. Vyrai policijoje sakė, kad Marija pati norėjo į vakarėlį ir jie tik norėjo jai padėti. Kitą dieną byla buvo nutraukta. 

Bylos nutraukimo priežastis, pasak Dubajaus policijos, yra tai, kad pati Marija norėjo nusižudyti.

„Viskas buvo suklastota taip, kaip patogu jiems“, – sakė 20-metė.

Marijos mama pridūrė, jog tyrimų atsakymuose dukros kraujyje nei alkoholio, nei narkotinių medžiagų nerasta.  

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

