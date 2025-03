Dubajaus pakelėje rastos ukrainietės byla krypsta netikėta linkme: paaiškėjo šiurpių sužalojimų priežastis

Ukrainietė paskutinį kartą buvo matyta kovo 9-ąją, kai išėjo į vakarėlį Dubajaus viešbutyje su dviem modelių verslo atstovais. Kovo 11-ąją ji turėjo išskristi į Tailandą, tačiau oro uoste nepasirodė, o jos telefonas tapo nepasiekiamas.

Susirūpinusi merginos mama sakė, kad paskutinį kartą su dukra bendravo prieš jos dingimą, kai ši teigė ketinanti pasilikti su dviem vyrais. Po to jokio kontakto nebebuvo, o jos buvimo vieta kelias dienas liko nežinoma, rašo mirror.co.uk.

🚨 ⚠️BREAKING ⚠️🚨 : Maria Kovalchuk, a 20-year-old Ukrainian OnlyFans model, was found critically injured in Dubai with broken limbs and spine, unable to speak, after disappearing for eight days post a hotel party, sparking fears of a sex slave ordeal.



Suspicions target wealthy… pic.twitter.com/Ew1L5BHZk8

