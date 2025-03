Dubajuje rasta sunkiai sužalota 20-metė ukrainietė: modelis galėjo dalyvauti „vakarėlyje su šeichais“

Marija Kovalčuk, kuriai šį mėnesį sukako 20 metų, buvo dingusi aštuonias dienas po to, kai kovo 9 d. pasakė draugams, kad buvo pakviesta į vakarėlį viešbutyje, kur turėjo susitikti su vyrais, prisistatančiais save kaip modelių verslo atstovai.

Modelis pranešė savo motinai, kad nakvos su šiais atstovais, tačiau vėliau dingo. M. Kovalčuk buvo užsakiusi skrydį į Tailandą, kuris iš Dubajaus išskrido kovo 11 d., tačiau oro uoste nepasirodė.

Tuomet merginos motina ir susirūpinę draugai susisiekė su vietos valdžios institucijomis, kurios pradėjo M. Kovalčuk paieškas ir tyrimą, tačiau ji kelias dienas liko dingusi be žinios.

Kovo 19 d., praėjus dešimčiai dienų po pirmojo dingimo, sumušta ir kruvina M. Kovalčuk buvo rasta išmesta Dubajaus pakelėje su sulaužytomis rankomis ir kojomis, ir stuburu, pranešė Rusijos leidiniai „Shot“ ir „Life“.

M. Kovalčuk buvo skubiai nugabenta į ligoninę ir, pasak jos motinos, jai buvo atliktos trys operacijos, kad būtų išgelbėta jos gyvybė, o vėliau atlikta ir ketvirtoji procedūra.

Pranešama, kad jos būklė tebėra kritinė ir, kaip pranešama, ji negali kalbėti.

Draugai ir šeima tikisi, kad ji galės visiškai pasveikti, kad galėtų papasakoti apie savo išgyvenimus ir paaiškinti, kas nutiko.

🚨 ⚠️BREAKING ⚠️🚨 : Maria Kovalchuk, a 20-year-old Ukrainian OnlyFans model, was found critically injured in Dubai with broken limbs and spine, unable to speak, after disappearing for eight days post a hotel party, sparking fears of a sex slave ordeal.



Suspicions target wealthy… pic.twitter.com/Ew1L5BHZk8

REKLAMA