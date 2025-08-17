Įspūdingų kūno linijų Greta Lebedeva išdavė tobulos figūros paslaptis: štai ką ji valgo

Kalbėdama apie savo kelionę sporto ir sveikos mitybos kelyje, Greta tikino, kad iš pradžių tai reikalavo didelių pastangų – tiek disciplinos, tiek žinių, tiek valios. Tačiau šiandien visa tai – jos gyvenimo būdas.
„Šiandien jau darau visa tai ne dėl to, kad reikia, o todėl, kad noriu. Sveikas kūnas, gera savijauta ir energija man tapo savaime suprantamu dalyku. Nors kartais, pavyzdžiui, artėjant vasarai ar atostogoms, įjungiu „aukštesnę pavarą“, bet kasdienybėje viskas vyksta natūraliai – be prievartos. Ir esu labai laiminga, kad galiu savo patarimais dalintis su kitomis moterimis“, – šyptelėjo ji.
Valgo 4 kartus per dieną
Tad kaip atrodo Gretos dienos maisto racionas? Moteris atskleidė, kad įprastai valgo keturis kartus per dieną. Tiesa, pirmasis jos dienos valgymas būna tik po treniruotės – apie 12-13 valandą.
„Dėl to galima sakyti, kad mano dienos racionas labiau primena „protarpinį badavimą“. Rytą pradedu nuo kavos, treniruotės ir papildų. Po treniruotės dažniausiai renkuosi kiaušinių baltymus, daržoves, graikišką jogurtą su uogomis.
Vėliau – liesa mėsa arba žuvis su šviežiomis daržovėmis. Užkandžiams – varškė, ryžių trapučiai, baltyminis desertas. Stengiuosi rinktis natūralius, šviežius produktus, vengiu stipriai apdoroto maisto“, – savo kasdienybe dalijosi sporto ir mitybos specialistė.
Pasidomėjus, be kokių dalykų šiandien nebeįsivaizduoja savo virtuvės, Greta įvardijo keletą populiarių maisto produktų.
„Labai mėgstu graikišką jogurtą su uogomis ir vaisiais, galėčiau valgyti kiekvieną dieną. Dar beveik kasdien valgau graikinius riešutus, tačiau nepadauginu, nes jie yra kaloringi“, – teigė ji.
Ne paslaptis, kad siekiant gerų rezultatų sporto ir mitybos srityje tenka atsisakyti tam tikrų maisto produktų. Greta nėra išimtis – kelių produktų jos mitybose racione nėra niekada.
„Nevalgau avokado ir paprikų, nes organizmas tiesiog jų netoleruoja. Vengiu pridėtinio cukraus, riebių pieno produktų, majonezo, padažų, o įprastą pieną esu pakeitusi į augalinį. Taip pat retai vartoju raudoną mėsą, įprastai valgau paukštieną“, – atskleidė G. Lebedeva.
Sportuoja 4-5 kartus per savaitę
O kaip atrodo Gretos treniruotės? Nepriekaištingas kūno linijas turinti pašnekovė pasakojo, kad sportuoja net 4-5 kartus per savaitę.
„Sportuoju su svoriais ir treniruokliais, taip pat darau kardio treniruotes. Labai mėgstu įvairinti – sportuoju tiek sporto klube, tiek lauke ir netgi namuose. Kiekvieną treniruočių dieną susiplanuoju, mėgstu aiškią struktūrą. Jeigu esu išvykusi, pavyzdžiui, prie jūros, bėgioju rytais krosus, jeigu esu Vilniuje – sportuoju sporto klube, o jeigu neturiu galimybės išvažiuoti iš namų – darau treniruotes namuose kartu su vaikais“, – kalbėjo ji.
Pasidomėjus, dėl kokių problemų į ją kreipiasi klientės, sporto ir mitybos specialistė atskleidė, kad dažniausiai tai būna svorio metimas, ypač riebalinės masės mažinimas, bet kartu su kūno formų išlaikymu ar net pagerinimu.
„Dažna moteris parašo, kad nori atrodyti būtent taip, kaip atrodau aš – akcentuoja ryškesnį presą, sėdmenis ir t.t. Taip pat moterys nori daugiau energijos, geresnės savijautos, sumažinti pilvo pūtimą. Pastebėjau tendenciją, kad moterys, neturinčios aiškaus dienos režimo, pavyzdžiui, dirbančios pamaininį darbą ar naktimis, dažniau susiduria su didesniais iššūkiais.
Joms sunkiau išlaikyti mitybos pastovumą, kokybišką poilsį ir motyvaciją. Tokiais atvejais svarbu rasti lankstų, bet veiksmingą planą, pritaikytą prie jų gyvenimo būdo“, – savo žiniomis dalijosi G. Lebedeva.
Atskleidė, kokią klaidą daro pradedantieji
Tiesa, dalis žmonių, pradėjusių sportuoti ir sveikai maitintis, greitai praranda motyvaciją ir nustoja siekti tokio gyvenimo būdo. Didelį patirtį šioje srityje turinti Greta pastebi, kad pradedantieji dažnai daro vieną klaidą – bando staiga ir radikaliai viską keisti, o tai dažnai atbaido ir demotyvuoja.
„Labai dažnai pradedantieji užsibrėžia nerealius tikslus, atsisako visko iš karto ir nesuvokia, kad kūnas keičiasi ne per naktį. Jei žmogus tikisi greitų stebuklų, bet jų negauna, nusivilia. Taip pat daug lemia aplinka – jei artimieji neskatina, o darbe vis siūlomi saldumynai, labai lengva paslysti.
Todėl reikia ne tik plano, bet ir aiškios vidinės priežasties, kodėl tai darai. Reikia garsiai su savimi pasišnekėti ir sąmoningai susitarti. Sveika gyvensena – tai ne tik mityba ar sportas, tai darbas su savimi ir savo mąstymu“, – teigė G. Lebedeva.
