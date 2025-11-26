Dėl nuslydusio lėktuvo Viktorija Jakučinskaitė patyrė nepatogumų – parodė kas vyksta: „Jie patys nežinojo, ką daryti“

Moteris apie šią patirtį dalijosi savo socialiniame tinkle Instagram, situaciją sutiko pakomentuoti ir naujienų portalui tv3.lt.
Buvo įstrigusi oro uoste
Savo Instagram paskyroje ji kalbėjo apie oro uoste susidariusią situaciją:
„Oro uoste yra įvykis. Nuslydo lėktuvas, kuris leidosi iš Varšuvos. Dėl to skrydžių dabar nevykdo. Mums pasisekė, kad nėra balionų, bet štai vinas lėktuvas nuslydo, ir žmonės kaip bomžai, sėdi visi ant grindų, nes nėra kur atsisėsti. Mūsų skrydis irgi vėluoja. Kai kuriuos atidėjo, bet mūsų neatidėjo.
Mūsų lėktuvas turėjo išskristi 16:40, tačiau skrydis buvo atidėtas iki 23:00. Tad šią naktį nemiegosime, nes 9 valandą mūsų laukia svarbus įvykis. Gavome kuponus 12 eurų pavalgyti. Nežinau, ar čia žmogui, ar čia dviems... Dabar paklausėme darbuotojų, tai mums leido palikti oro uostą, važiuojame namo. Mums rytoj 9 ryto laukia dokumentų pasirašymas. Jo laukėme pusę metų. Nežinau, ar čia nesekmė... Tik dėl šio įvykio skrendam dviems dienoms į Įtaliją.“
Jos užfiksuotuose kadruose – didžiulės eilės oro uoste, susidariusios ties maitinimo paslaugomis.
Eilės ir dabartinė situacija
Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su V. Jakučinskaite, ši apie situaciją sutiko papasakoti plačiau. Anot jos, oro uoste žmonių buvo daug, susidarė eilės kavinėse.
„Kai mes išeidnėjom, tikrai buvo daug žmonių. Kavinėse nebuvo vietų, nes visi gavo po 12 eurų kuponus, tai buvo eilės net norint pavalgyti. Tokios nemažos. Tai mes nusprendėm tiesiog išeiti, palaukti namie ir normaliai pavalgyti. O vėliau grįšim į oro uostą“, – kalbėjo moteris.
Ji išskyrė ir tai, kad tikriausiai ir patys oro uosto darbuotojai nežino ką daryti.
„Aš manau, kad jie patys nežinojo, ką daryti. Matot, jiems reikia tą lėktuvą patraukti, nes jis trukdo ir pakilimams, ir nusileidimams. Kol jo nepatrauks, skrydžių atnaujinti negalės. O kaip tą padaryti – nežinau, ar jie apskritai turi tokios patirties, nes lėktuvas tiesiog „įsmigo“ į žemę“, – sakė ji.
Viktorija papasakojo, kad dėl šio įvykio labai išgyvena, tačiau tikisi geriausio.
„Aš labai pergyvenu. Mes rytoj 9:00 val. turim dokumentų pasirašymą, o dar ne Milane – mums reikia dar apie tris valandas važiuoti. Tai jeigu išskrisime tik apie 11, mums teks visą naktį važiuoti, kad spėtume į pasirašymą. Mes viską planavom pusę metų.
Labai nepasisekė. Tikrai bloga diena. Man svarbiausia, kad apskritai išskristume. Jei išskrisim – jau bus gerai“, – teigė V. Jakučinskaitė.
Vilniuje nuo riedėjimo tako nuslydo lėktuvas
Į Vilniaus oro uostą (VNO) po vidurdienio iš Varšuvos atskridęs lėktuvas, riedėdamas link aikštelės, nuslydo nuo riedėjimo tako. Pirminėmis žiniomis, per incidentą keleiviai nenukentėjo.
Lietuvos oro uostai (LTOU) iš pradžių pranešė, kad kilimo takas bus uždarytas bent iki 17 00 val. Vėliau šis laikas buvo pratęstas iki 19 val., praneša naujienų portalas „Delfi“.
Kaip skelbta, iš Varšuvos atskridęs LOT avialinijų orlaivis Vilniuje nusileido 13.34 val. Lėktuvui nuslydus nuo tako, skrydžio keleiviai buvo išlaipinti iš lėktuvo, atsiėmė bagažą ir išvyko iš oro uosto. Kaip skelbia „Delfi“, įvykio metu orlaivyje buvo 63 keleiviai ir 4 įgulos nariai.Kiti keleiviai, kurių skrydžiai iš Vilniaus oro uosto turėjo vykti šiandien iki 19 val., kviečiami tiesiogiai susisiekti su savo oro bendrovėmis dėl detalesnės informacijos ir sekti informaciją apie skrydžius Vilniaus oro uosto svetainėje.
