Andrius Užkalnis žodžių į vatą nevyniojo: „Idiotizmu ir švaistymu pirmauja Vilniaus valdžia“

Įrašu pasidalinti A. Užkalnis sutiko ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

„2024 metai pasaulyje, Lietuvoje ir Užkalnyje.

Pagrindinis metų įvykis buvo ideologijos lūžis civilizuotame pasaulyje. Taip ir turėjo būti: daug metų kilusi politkorekcijos, woke, blm, metoo, global warming catastrophe, gender identity, gender pronouns, students-for-Hamas, race quotas, equality of outcome, sanctuary cities, non-binary, illegal immigrants pakeitimas į „undocumented“, vaikų gender adjustment operacijų be tėvų žinios ir kitokio supuvusio kairuoliško mėšlo banga, aptarnaujama The Washington Post, NYT, CNN ir kitų prostitučių turėjo pakilti iki absurdiško viršaus, kad susivalgytų save, ir pasidarytų lengvai nuspiriama, kaip supuvusi tvora kurią netyčia nuverčia atsirėmusi babunė.

Kaip Sovietų Sąjungos totalaus kolapso simboliai buvo priešpaskutinis generalinis sekretorius Konstantinas Černenka ir nekompetentingo ir neryžtingo komunistų dogmatiko Gorbačiovo (jis norėjo pokyčių, kad galėtų toliau gyventi komunistų partija ir SSRS) paskirtas absurdiškas užsienio reikalų ministras, gruzinų partsekretorius Ševardnadzė, kuris iki paskyrimo nebuvo niekada išvykęs į užsienį ir nekalbėjo nė viena kalba išskyrus gruzinų ir rusų, taip Amerikoje visko viršūnė Bidenas ir Kamala.

Bideno ligą ir nukvakimą ketverius metus slėpė, apgaudinėdami visus, ir tikėjosi jį įstumti į antrą kadenciją, šparino bylas Trumpui kaip Putinas Navalnui, o paskui pasodino į kandidates debilę Kamalą kuri negalėtų laimėti ne tik primaries, bet ir miestelio bibliotekos vedėjos rinkimų.

Metų žmogus Donaldas Trumpas ir Elonas Muskas šalia jo yra tik simboliai ir vėliavnešiai. Ženklus reikia mokėti skaityti: daugeliui tai sunku, o daugumai lietuvių visiškai neprieinama. Todėl dabar visokie Lietuvoje tarpstantys pusiau woke klounai sukioja pirštu prie smilkinio, ak, koks idiotas Trumpas kažką peza apie Panamos kanalą sugrąžinti Amerikai ir Grenlandijos įsigijimą iš Danijos.

Kokia klausykit nesąmonė. O tas egomaniakas Muskas matote nori sumažinti trilijonus nuo biurokratinių išlaidų. Dar juos kaltina, Trumpą ir Muską, kad jų labai dideli ego.

Nė vienas žmogus, keitęs istoriją, to nedarė iš atsargumo ar kuklumo. Paskui Ameriką nuėjo procesai žaliųjų ir kremledročerių Schroederio, Merkel ir Scholzo nustekentoje Vokietijoje, kuri dabar atstatinės atominę energetiką, gamins benzininius automobilius ir vietoje Ramadano vėl švęs Oktoberfestą. Paskui – Prancūzija.

Jūs manote, neįmanoma, kad taip pat įvyks ir Kanadoje? Įmanoma. Net visiškai iškvaišusi, ištinusiais smegenim ir pasidavusi banditų antplūdžiui Švedija, dešimtmečiais smaukiusi savo neutralumą su tokiu pat malonumu, kaip paauglys atradęs onanizmą, pabudo ir įstojo į NATO.

Tik Britanijai daeis lėčiau, mat jai dar reikės, kad dalykai būtų smarkiai blogesni, kad būtų žiurkės gatvėse, nepalaidoti numirėliai ir laužai, kaip Winter of Discontent 1978-1979 metais, bet worry not.

Leiboristai ir profsąjungiečiai niekada nepaveda. Rusijai nustojo eiti korta ir gana stipriai: ekonomika žingsniuoja 3.14zdon, nors ir norėtųsi greičiau, nafta pinga, nors norėtųsi dar pigiau, samdiniai vis brangesni, bet deja jiems pinigų dar yra, infliacija ir CB palūkanų norma kosmose, nors norėtųsi kad viskas dar baisiau būtų, kaip Weimaro Respublikoje, Sirija prarasta ir kartu pralaimėjo Iranas, Kinija nepadeda ir nepadės, o progresas Ukrainoje lėtas - ir teko atsiprašyti prieš Azerbaidžaną dėl lėktuvo, nes labai baisu, kaip čia Erdogano nesupykdžius.

Blogesnėse naujienose yra tai, kad Ukrainai teks susitaikyti su teritorijų praradimu ilgiems metams, ir tai ne Trumpo kaltė. Šalis nebeturi pakankamai žmogiškųjų resursų, Bideno dėka palankiausias momentas apsiginklavimui iki dantų ir žiauriam kontrpuolimui praleistas, vidaus politika rodo didelius plyšius ir korupcija ir nekompetencija šviečia taip, kad nebegalima apsimesti, kad viskas gerai (buvo ir anksčiau, bet karo pradžia suvienijo žmones, be to, kai šalis brutaliai dorojama, ne laikas jai priminti trūkumus), ir taika bus šūdinom sąlygom, ir kokia ji bebūtų, Putinas vis tiek skelbs pergalę ir sakys, kad visus tikslus pasiekė. Nebus Ukrainos vėliavos ir tridančio virš Kremliaus nei ateinančiais metais, nei metais po to. Anksčiausiai tada, kai Lietuva laimės Euroviziją ir pastatys Nacionalinį stadioną.

Lietuvoje nieko naujo neįvyko. Kaip ir Šimašiaus laikais, idiotizmu ir švaistymu pirmauja Vilniaus valdžia, kurios ciniškas kretinizmas ir neapykanta savo miesto žmonėms varo didelėm apsukom – Vilniaus savivaldybės kretinizmas ir miesto tankinimas turbūt viršija visas kitas vietas šalyje kartu paėmus.

Rinkimai Lietuvoje buvo apie nieką ir nieko kol kas nepakeitė. Tai nėra apie ką ir šnekėti ypatingai. Apie šiokį tokią restauraciją nostalgijos Tarybų Lietuvai ir jos visam kolūkiniam mėšlui jau nemažai šnekėjau. Senės flomasteriais nupieštais antakiais išnaglėjo ir papildomai iškvaišo. Feisbukas pasmirdo tomis auksazūbėmis žabomis labiau, negu bet kada iki šiol. Psichologijos srityje pradėjo rastis arši reakcija į toksinių kenkėjų, narcizų ir sociopatų įvardinimą.

Daug kas, ypač senesnės kartos abjuzeriai, vis aršiau nuvertina šią problemą ir pradeda aiškinti „kiek apie tai galima kalbėti?“ (panašiai kaip buvo Sąjūdžio laikais: „kiek jau čia galima apie tuos tremtinius ir represuotus, taip atrodo, kad Tarybų Lietuvoje buvo viskas blogai“). Apie psichologijos, psichoterapijos ir psichiatrijos reakcionierius ir abjuzo gynėjus ir teisintojus darysiu atskirą laidą.

Mano asmeniniai metai buvo geri, ypač kai nustojau atsakinėti į komentarus ir skirti laiką durniams. Gerų žmonių buvo žymiai daugiau, negu blogų“, – rašė A. Užkalnis.