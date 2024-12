Andrius Užkalnis rėžė, kodėl žmonės perka Dubajaus šokoladą: „Durniui sakyti, kad jis durnius, nėra amoralu“

Socialiniuose tinkluose A. Užkalnis paviešino įrašą, kuriuo sutiko pasidalyti ir su naujienų portalu tv3.lt.

Maisto kritikas paaiškino, kodėl Dubajaus šokolado fenomeno nereikėtų vadinti psichoze, kaip tai daugelis daro.

„Kalbos pamokėlė: išmanote psichiatriją, kad kalbate apie psichozę?

„Dubajaus šokoladas yra masinė psichozė“. Ne, nėra.

Psichozė reiškia sutrikusį ryšį su aplinka ir negebėjimą atskirti realybę nuo iliuzijos.

Dubajaus šokolado fenomenas (kaip ir karšto oro gruzdintuvė, iphone, tesla arba dulkių siurblys už €1500) yra kitoks. Prekė yra reali, o jos mažmeninėje kainoje yra didelė manipuliuoto patrauklumo dedamoji. Kitaip tariant, šokoladą perka dėl minios ažiotažo (ažiotažas yra ne psichozė – nuo žodžio agitation, tai afekto būsena sukelta dalinai Fear Of Missing Out, „visi perka ir visi negali klysti“, „50 mln TikToko debilų kreizėja – matyt kažkas tame yra“, nors tiems patiems žmonėms parduotų, pasak George Carlin, nors ir troškintą meškėno šiknaskylę ant pagaliuko, sauteed racoon asshole on a stick).

Bet ryšio su psichoze čia nėra.

Be to, žmonės nesusidūrę su psichoze nežino, kaip tai atrodo.

Kiti terminai. Žiopla moteris penktą kartą per mėnesį pameta banko kortelę. „Man ADHD“ arba „kažkokia šizofrenija“.

99.9% žmonių, kurie sako, kad jiems ADHD, diagnozavosi patys pagal tiktoką ir nori turėti madingą diagnozę ir patvirtinti sau ir kitiems, kad jie nėra tiesiog neatsakingi ir ištižę netikšos. Tikrasis jų sutrikimas yra dažniausiai stiprus nerimastingumas, sukeltas vaikystėje toksinių patrikusių tėvų, nešančių generacinę traumą.

„Šizofrenija“ yra tarybinės beraštės psichiatrijos žodis, turėtų būti skizofrenija (kaip ir 1054 metų rytų ir vakarų bažnyčių skizma, ne šizma). Tai yra sudėtinga ir ne taip dažnai pasitaikanti liga, kuri dažniausiai diagnozuojama jaunystėje (iki 30 metų) ir susidaranti iš prarandamo ryšio (išsiskyrimo) su realybe. Ją diagnozuoja dažniausiai po pirmojo psichozės epizodo. Tai neturi nieko bendra su pametamais raktais.

„Jam didybės manija“. 99% proc. tokių pasakymų yra tiesiog nuvertinto (nusivertinusio), žemos savivertės ir neambicingo žmogaus pagiežingas lojimas į adekvataus, aukštos savivertės ir ambicingo žmogaus pusę. Pavyzdžiui, taip šiandien sako apie Eloną Muską (ypač todėl, kad jis palaiko nekenčiamą Donaldą Trumpą), nors absoliučiai akivaizdu, kad turtingiausias pasaulio žmogus, turintis įtakingiausią pasaulyje socialinį tinklą, savo palydovinį internetą ir savo kosminę programą, ir koja atidarinėjantis duris į išrinktojo prezidento ofisą, visai neužsiima kliedesiais ir jo įtaka ir svarba yra tikra.

„Mane darbe viršininkas gazlaitina“. Gali būti, bet dažniausiai ne. Čia yra problema asmenų, kurie semiasi žinių iš kaučerių ir infočigonų, kaip Havajų severiutė Vaiva Rykštaitė, kuri sugebėjo rašyti apie gaslighting, net nežinodama termino kilmės. Gaslighting yra vienas iš manipuliacijos būdų, kuria toksinis agresorius auką naikina, įtikindamas ją, kad aukos pasaulio ir reiškinių suvokimas yra neadekvatus.

Pavyzdžiui, vyras bendrauja su moterim, kuri yra pusiau kurva pati iš savęs, ir kai pradeda pastebėti jos elgesius ir pareiškia savo nepatogumą, ji jam pradeda sakyti, kad ne, tau paranoja, čia viskas normalu, visiems žmonėms tenka kartais nueit į kairę, mano visos draugės tokios, tik svarbu ne per dažnai ir paskui vienas pas kitą sugrįžti. Gaslighting yra kilęs iš senos knygos ir filmo pavadinimu Gas Light, kur agresorius vyras varė savo žmoną iš proto, junginėdamas dujinių šviestuvų namie intensyvumą ir įtikinėdamas ją, kad jai vaidenasi.

Ne kiekviena manipuliacija yra gaslighting.

Kai kurie manipuliacijos šablonai yra artimi gaslightingui. Pavyzdžiui, teiginiai („argumentai“, nors xui jie yra argumentai), kurie pateikiami kaip VISUOTINAI PRIIMTOS aksiomos: „reikia priimti konstruktyvią kritiką“, „jei neargumentuoji, reiškia, tu neteisus“, „humoras neturi įžeisti“, „ginčuose gimsta teisybė“, „aš turiu teisę į savo nuomonę ir tu privalai ją priimti“, „tu pyksti – reiškia, tu neteisus“.

Pagaliau, depresija. „Negavau torto nusipirkti, man depresija“. Tokius žmones reikėtų bausti. Depresija yra labai rimta problema susijusi su neuromediatorių disbalansu smegenų žievėje (pavyzdžiui, pogimdyvinę depresiją sukelia suprantami hormonų pakitimai). Atskirai reikėtų bausti visus atsilupėlius ir atsilupėles: „pakapok malkų, baigsis visos depresijos“, „susirask darbą normalų nereiks apie depresijas kalbėti“, „mūsų laikais niekas jokių depresijų nežinojo“, „tiesiog pralinksmėk, gyvenimas puikus“. Čia kaip sakymas žmogui, patirinčiam nerimą: „mesk iš galvos“, „nekreipk tu dėmesio“, „nesiparink tu“.

Kai kurie terminai yra originaliai psichiatriniai, tačiau tapo literatūriniais: idiotas, debilas, oligofrenikas, imbecilas, kretinas. Jų vartojimas butinėje kalboje yra skonio ir literatūrinio pasirinkimo reikalas daugelyje kalbų ir nesusijęs su post-sovietiniu kontekstu. Kadangi mano skonis prastas ir linkęs šokiruoti bei siekti pigaus populiarumo, aš juos kartais naudoju kaip literatūrinės raiškos priemonę. Tačiau mažaraštės bobos, kurios nėra rašytojos ar scenaristės ar kitokios kūrėjos, tokios teisės, mano galva, neturi, ir jeigu jos pasirenka vemti tokiais dalykais, tai jos atveria save negailestingoms patyčioms.

Durniui sakyti, kad jis durnius, nėra amoralu. Kai mes elgiamės su durniais kaip su aukomis, kaip su vargšiukais, kuriuos reikia mylėti, tai mes darome nusikaltimą. Angela Merkel, kuri labai smarkiai prisidėjo prie Vokietijos supisimo, parašė memuarus Freedom, iš kurių labai aišku, kad ji save mato kaip auką, ir todėl ji padėjo kitoms aukoms: pvz., migrantams, kurie baigia pribaigti jos šalį. Geras pavyzdys.

Lygiai taip pat kaip sakė Orwell, jei tu balsuoji už nusikaltėlius ir vagis, tu nesi auka, tu esi bendrininkas. Todėl visos auksazūbės šlykštynės senės, kurios jaučia nostalgiją sovietmečiui, nėra aukos. Jos yra bendrininkės ir nusikaltėlės. Jų neteisia tik todėl, kad jų nusikaltimai nėra įrašyti į baudžiamąjį kodeksą“, – socialiniame tinkle rašė A. Užkalnis.