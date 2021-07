Sodų bendrijos skęsta šiukšlėse: išveža vos kartą per mėnesį, o smarvė verčia iš koto

Dalis bendrijų dėl to konteinerių soduose nebenori ir visai atsisako. Tačiau šiukšlės vis tiek kaupiasi. Besiskundžiantiems sodininkams atliekų tvarkytojai atkerta, jog žmonės patys kalti, nes nerūšiuoja.

Panevėžio rajone šalia miško įsikūrusi „Žilvičio” sodų bendrija tvyrant karščiams skendi rūgstančiose šiukšlėse. Šalia bendrijai pastatytų konteinerių sodą turinti senjorė skundžiasi gyvenanti tikro sąvartyno pašonėje.

Konteineriai, pasak panevėžietės, užsipildo per dieną ar dvi, o susikaupusios šiukšlės vežamos kartą ar du per mėnesį. Per kraštus virstančias atliekas tuoj pat iškapsto atbėgę gyvūnai.

„Katės, šunys ateina, toks didelis šuo vaikščiojo, nežinau, ar sodininkų, ar iš kur atėjęs, tai pagal mūsų gyvatvorę taip prinešta buvo, tai surinkau. O dabar ir vėl pakapstyta“, – sako senjorė.

Garbaus amžiaus senjorė tikina, kad pati šiukšlių beveik nesukaupia, nes žolę ir kitas žaliąsias atliekas pas save kompostuoja, o stagarus kaip ir popierių sudegina.

„Kad žmonės visokias ir statybines medžiagas meta, pas mane nėra šiukšlių“, – tvirtina senjorė.

Šalia sodą turintis panevėžietės kaimynas taip pat piktinasi jų gatvelėje pastatytais konteineriais. O nuo išvirtusio turinio daugiausiai kenčia aplinkiniai sklypai.

„Jau čia tampa nebe poilsiavietė, o kaip Vilniuj Kariotiškės. Siūlytumėm tas šiukšlių dėžes, konteinerius statyti autobusų stovėjimo aikštelėj, tada būtų tokia kaip lygiava visiems“, – sako senjoras.

Kitoje sodų bendrijoje „Diemedis” neapsikentę dvokiančių ir vėjo bei laukinių gyvūnų plaikstomų šiukšlių bendrija mišrių atliekų konteinerių visai atsisakė. Sodininkai vylėsi, kad kai neliks konteinerių gyventojai grįš prie ankstesnės tvarkos ir savo šiukšles vešis patys. Bet taip neatsitiko.

REKLAMA

„Kai pastato čia sode tris konteinerius nu pasakykit jūs kur tas šiukšles dėti“, – klausia sodininkė.

Nors konteinerių nebėra, bet šiukšlės ir toliau čia įžūliai metamos. Tvarkos nepaisantys sodininkai aiškina, kad teršti nenustos, nes yra konteineriai ar nėra už šiukšles vis tiek reikia apmokėti sąskaitas.

„Kol prieš du metus nebuvo jokių konteinerių, nebuvo jokių šiukšlių, vienais metais nutarė sodų bendrija pasistatyti, kai mums pastatė konteinerius, suvežė visi sodai. Mums gali atvežti ir 12 konteinerių ta firma pastatyti, bet jūs jų nemokat tvarkyti, jūs vis tiek apkraunat, bet problema tame, kad jų neišveža“, – sako čia gyvenanti sodininkė.

Atliekų tvarkytojai tvirtina, kad tokios aštrios problemos soduose nebūtų, jei gyventojai šiukšlėmis atsikratytų tinkamai ir jas rūšiuotų. Dabar gi sodininkai moka tik už mišriųjų atliekų išvežimą, bet į bendrus konteinerius suverčia viską, net stambiagabarites atliekas ir kompostuojamas.

Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro direktorius Gintautas Ulys tvirtina: „Prie to vaizdo prisidedame patys gyventojai, nes tos pačios sofos neįgyja kojų ir jos ten neatkeliauja savaime.“

Sodininkai atkerta, kad ne jiems reikėtų sukti galvas įrengiant konteinerių aikšteles. Bendrijose dažniausiai nėra laisvos žemės, o privačioje valdoje konteinerių nepastatysi – dėl to problemą turi spręsti rajono valdžia. Ši prispausta sodininkų skundų dar pernai sukruto organizuoti atliekų surinkimo aikštelių įrengimą.

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius Eugenijus Lunskis teigia: „Šiai dienai Panevėžio rajone yra pasirašyta rangos sutartis, kas bus įrengta papildomai 50 atliekų surinkimo aikštelių, iš jų apie 30 bus sodininkų bendrijose.“

Bene trejus metus sodininkai vis girdi savivaldybės pažadus pastatyti konteinerius antrinėms žaliavoms rūšiuoti. Gyventojai atliekų tvarkytojams moka vienkartinį daugiau kaip septynių eurų metinį mokestį.