Skandalas drebina Panevėžio respublikinę ligoninę: papasakojo, apie sąlygas pacientams

Deja, senolė po kelių dienų mirė, o ligoninė vidinio tyrimo ėmėsi tik sulaukusi oficialaus artimųjų skundo.

Panevėžietė Eglė su didžiausiu skausmu prisimena paskutines 80-metės mamos dienas, kai staiga pablogėjus sveikatai teko ją vežti guldyti į Panevėžio ligoninę. Tačiau į geriatrijos skyrių papuolusi senolė esą užuot sulaukusi pagalbos po kelių dienų mirė kančiose.

„Labiausiai nuliūdino ir pribloškė ta diena, kai mamą ištiko insultas. Tai nuo ryto tiek tėtis, tiek aš bandėm skambinti ir niekaip neprisiskambinom. Nueinu ir atrandu mamą tokią. Dar iš pat pradžių pasvarstėm, gal tai kokia diabetinė koma ar dar kas nors yra, bet aš primygtinai paprašiau pakviesti budinčią gydytoją“, – pasakoja dukra Eglė.

Pasak mamą palaidojusios dukters, dėl košmaru pasibaigusios jos mirties kalta ligoninė ir aplaidžiai dirbusios skyriaus slaugytojos. Kurios kaip paaiškėjo insulto ištiktai mamai palatoje leido kankintis visą pusdienį. Ir tik įsiprašiusi aplankyti ligonę Eglė pamatė aplaidžią priežiūrą.

„Kai kėlė mamytę nuo lovos ir pagalvę reikėjo pakelti, aš pamačiau ten pakištus nešvarius pampersus“, – pasakoja ji.

Lankyti ligoninėje gulinčių artimųjų ir šiuo metu Panevėžyje nėra paprasta, pagrindiniai vartai kaip užsivėrė prieš pandemiją, neatrakinti net ir pasibaigus karantinui. Pasiskiepiję ar persirgę lankytojai nukreipiami per skubios pagalbos ir priėmimo skyrių. Tokia Panevėžio ligoninės vidaus tvarka stebina ir vilnietį anūką. Kuris ligoninę taip pat kaltina pavėluota pagalba.

„Mamą sudėtingai šiaip ne taip, neva dėl visų pandemijos apribojimų, nors tuo metu ji tikrai nuslūgusi buvo, įsiprašė galiausiai aplankyti, vos ne per jėgą į geriatrijos skyrių ir ką pamatė, kad mama yra be sąmonės. Paralyžiuota, o greta jos per visą dieną neišgertų vaistų tabletės, bent keli nesuvalgyti pietūs, pusryčiai, pavakariai, praėjusią dieną perduotas maisto siuntinys net neišpakuotas“, – teigia anūkas Mindaugas.

Pacientės artimieji sako, kad dėl nepriežiūros šioje ligoninėje jau ne pirmą kartą kyla skandalai. Po įvykio šeima ligoninei pateikė oficialų skundą. Sulaukus atsakymo ketina kreiptis ir į valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą, bei teismą.

„Jie pateikė šabloninį atsakymą, kurį naudoja jau 2–3 metus, kai tik toks skandalas ar panašaus pobūdžio kyla. Akivaizdu, kad ligoninės vadovybė jokių žingsnių nesiims ir niekas ten nesikeis jos iniciatyva, na, keisčiausia ir skaudžiausia, kad ir Sveikatos apsaugos ministerijai tai atrodo normalu“, – tikina anūkas.

Panevėžio ligoninės vadovybė užuot poziciją atvirai pakomentavusi, išdėstė raštu. O vidaus kontrolės ir audito skyrius tyrimą pradėjo tik sulaukę oficialaus skundo iš artimųjų nuo įvykio jau prabėgus beveik 2 mėn.

„Suprantame velionės artimųjų skausmą dėl šios netekties ir nuoširdžiai juos užjaučiame. Pacientė į Respublikinę Panevėžio ligoninę buvo paguldyta labai sunkios būklės dėl nepagydomai sunkios ligos ir su komplikacijomis, tad medikai padėti šiai pacientei jau buvo bejėgiai. Nuo insulto specifinis gydymas pacientams netaikomas dėl gretutinių susirgimų. Nesutinkame su velionės giminių pateikta subjektyvia nuomone. Suprantame jų skausmą, tačiau artimųjų netekę giminės kartais būna ir ne visai objektyvūs, ypač gedėjimo dėl artimo netekties metu“, – rašoma ligoninės komentare.

Per pastaruosius 3 metus akreditavimo tarnyba dėl Panevėžio respublikinės ligoninės teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės yra sulaukusi beveik 10-ties skundų. 4-rių – 2019 metais ir 5-kių – 2020 metais. Pastarųjų metų visi pacientų skundai dėl ligoninės padarytų klaidų buvo pagrįsti, tik 19 metais vienas skundas nepasitvirtino.