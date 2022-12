Seimo nariai pasakoja, su kuo švęs Kūčias ir Kalėdas ir ką ragaus

Artėjančių švenčių proga, ir valdantieji, ir opozicijos atstovai vieni kitiems linki sutarimo ir mažiau pyktis.

Pasibaigus paskutiniam rudens sesijos Seimo posėdžiui, parlamentarai sveikina vieni kitus, spaudžia rankas ar apsikabina. Kai kurie dar skuba įsiamžinti.

Regionų frakcijos narė sveikina demokratų „Vardan Lietuvos“ frakcijos narius. Jau rytoj Kūčios, o poryt – Kalėdos. Tad kur šias šventes planuoja sutikti seimūnai? Tautos išrinktieji kaip susitarę sako: švęs Lietuvoje.

„Namų aplinkoje – vyras, aš ir sūnus. Trise. Per Kalėdas atvažiuos dar dukterėčia su savo gyvenimo draugu“, – sako Seimo narė, socialdemokratė Rasa Budbergytė.

„Aplankysim tiek savo tėtį, tiek žmonos tėvus. Tai mes darom kiekvienais metais. Ta tradicija niekur nesikeičia. Šiais metais dar planuojam tarpušvenčiu vykti į užsalusią sodybą Dzūkijoje, Alytaus rajone, kur dar pabandysim pabūt kartu tokiom kitokiom sąlygom“, – pasakoja Seimo narys, konservatorius Laurynas Kasčiūnas.

„Vyresnysis sūnus, kuris studijuoja užsienyje, grįžo. Per praeitas Kalėdas jo nebuvo Lietuvoje. Jis dabar grįžo, tai šeima pilname sąstate, jeigu taip galima sakyti“, – kalba Seimo narys, darbietis Andrius Mazuronis.

O konservatoriaus Emanuelio Zingerio šeimoje šventės bus kiek niūresnės – rugpjūtį mirė jo mama.

„Viena vieta prie stalo liks tuščia, pagrindinė vieta. Tai mamos vieta. Mamai šiais metais sukako 100 metų. Ir ji staiga susirgo kovidu ir išėjo“, – sako E. Zingeris.

O koks bus parlamentarų šeimų šventinis stalas? Ogi viskas priklauso nuo šeimos tradicijų.

„Na, tai mes visada laukiame tų pyragėlių su grybais. Aišku, tai pyragėliai su grybais. Gal kokią žuvį farširuotą – mano uošvienė turi tokių puikių sugebėjimų tą daryti“, – kalba L. Kasčiūnas.

„Tik silkė, marinuota acte, be jokių grybų, be jokių burokėlių ir be jokio majonezo. Vienintelis patiekalas“, – pasakoja A. Mazuronis.

„Silkė, žuvis, lašiša, antis. Ir visi kiti... Raudonos ir baltos salotos neišvengiamai“, – sako R. Budbergytė.

„Jūs pažiūrėkit į mano pilvą, priaugtą svorį – apie bet kokį stalo priruošimą negali būti nė kalbos“, – tvirtina A. Mazuronis.

„Aš labai mėgstu kviečius ir aguonų pieną, tai tikiuosi, kad pavyks paruošti. – Kučiūkus pirksite ar kepsite? – Kepsime“, – sako Seimo pirmininkė, liberalė Viktorija Čmilytė-Nielsen.

„Kaip paprastai, visada sau prisižadu, kad tiek daug nedarysiu – to gausaus stalo, bet vis tiek niekaip negaliu atsikratyti to įpročio ir rūpesčių išties, na... iki kaklo“, – kalba R. Budbergytė.

Tačiau, pasirodo, ne visiems parlamentarams tarpušvenčiu pavyks pailsėti.

„27 dieną – penki susitikimai, 28 dieną – vizitas į Kauną ir Alytų, 29 dieną – irgi daug susitikimų. Laba diena, Seimo Pirmininke, puikiai atrodote šiandien...“, – sako L. Kasčiūnas.

O kur švęs Naujuosius, dar ne visi Seimo nariai nusprendę.

„Dar toli. Kita savaitė – darbinga. Ir apie tai nepagalvojau“, – kalba Seimo narys, laisvietis Tomas Vytautas Raskevičius.

„Jau turiu kvietimą iš savo klasioko, vieno iš mano vaikų krikšto tėčio, tai irgi ten tokia tradicija ilgametė. Su visokiais galvosūkiais, žaidimais ir viskiu – šiek tiek“, – pasakoja L. Kasčiūnas.

„Tie Naujieji Metai yra tokia fejerverkų žiūrėjimo penkiaminutė tokia išėjus lauk. Tai, tiesą sakant, galvojom su šeima ir nesugalvojom, kur mes tuos Naujuosius Metus sutiksim. – Namie? – Nežinau“, – kalba Seimo narys, valstietis Aurelijus Veryga.

Ko artėjant Naujiesiems parlamentarai palinkėtų vieni kitiems?

„Valdantiesiems svarbiausia – mažiau pykčio ant opozicijs“, – sako A. Mazuronis.

„Parlamente diskusijos – ir aštrios diskusijos – yra natūralu. Tai yra organizška parlamewntinio darbo dalis. Man norėtųsi tiesiog palinkėti, kad dalykų, kurie mus jungia, būtų daugiau negu tu, kurie mus skiria“, – teigia V. Čmilytė-Nielsen.

„Sutarimo, gal įsiklausymo, ką mes bandom pasakyti kaip opozicija – tikrai mes nesam savo šalies priešai“, – tvirtina A. Veryga.

„Kad ne po labiausiai įnirtingų, aistringų debatų, diskusijų mes sugebėtume ištiest ranką, ją paspausti ir padėkot, kad po to, kada nors gyvenime, kitomis aplinkybėmis susitikus nebūtų gėda“, – sako L. Kasčiūnas.

Seimo nariai į posėdžių salę sugrįš kovo 10 dieną.