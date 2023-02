Opozicija įtaria, kad Seimo pirmininkė visuomenei meluoja: „Neskaniai kvepianti istorija“

Antradienį komentuodamos savo pirmąjį susitikimą, Seimo pirmininkė ir Generalinė prokurorė pateikia skirtingas versijas, kas buvo pasakyta per judviejų pokalbį, o kas ne. Be to, Čmilytė-Nielsen prisipažino ir kad po susitikimo su generaline prokurore dar tą pačią dieną susitiko ir su premjere Ingrida Šimonyte. O pokalbio tema buvo tokia pati, kaip ir su prokurore.

Priešingai nei prieš pustrečios savaitės, Generalinės prokurorės vizitas Seime šį kartą viešas. Tik ji keliavo ne pas Seimo pirmininkę, o pas darbiečius į frakciją: „Kokios nuotaikos? — Puikios, ačiū.“

Nors atėjo frakcijai atsakyti į klausimus apie seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius, klausimų apie Kristijono Bartoševičiaus pedofilijos skandalą prokurorė taip pat neišvengė.

„Kaip jūs bendražmogiškai reaguojat, kaip institucijos vadovė, į vis dažniau pasigirstančius viešumoje pasakymus, iš valdančios daugumos atstovų, kad labai tikėtina, kad informacija nutekėjo iš jūsų institucijos?“ – kalba Darbo partijos pirmininkas Andrius Mazuronis.

„Aš esu garantuota, aš pasitikiu savais prokurorais ir, jeigu ta informacija iš prokuratūros nenutekėjo nuo lapkričio mėnesio, kuomet buvo gautas pareiškimas ir buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, tai laiko buvo pakankamai. Aš pasitikiu prokurorais, aš netikiu, kad nutekėjo informacija iš prokuratūros“, – tvirtina Generalinė prokurorė Nida Grunskienė.

Sausio 20-ąją, tą pačią dieną, kai Kristijonas Bartoševičius staiga nusprendė atsisakyti mandato, Grunskienė atvyko pas Čmilytę-Nielsen. Esą pasiklausti, ar bus neeilinė sesija, nes planuoja kreiptis dėl neliečiamybės naikinimo. Bet pokalbį prokurorė ir Seimo pirmininkė prisimena skirtingai ir pateikia savo versijas.

„Susitikime su Seimo pirmininke nei pavardė, nei kokiai frakcijai ar partijai priklauso šis asmuo, įvardinta nebuvo. — Bet pagal kokius straipsnius? — Pagal kokius straipsnius buvo nurodyta, kad buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas ir pagal kokius Baudžiamojo kodekso straipsnius“, – sako N. Grunskienė.

„Man nebuvo įvardinti konkretūs Baudžiamo kodekso straipsniai, man buvo pateikta nuasmeninta informacija. Jog vienas Seimo narys, neįvardintas“, – tikina V. Čmilytė-Nielsen.

Opozicija įtaria, kad Seimo pirmininkė visuomenei meluoja.

„Galima šį bei tą pamiršti, bet, turint galvoje, jog ši visa istorija yra baisūs kaltinimai, pateikti vienam iš Seimo narių, neprisiminti aplinkybių, kas buvo sakyta, kas buvo minėta ir kitų svarbių šiam klausimui aplinkybių. Na, tikrai labai labai abejotina“, – sako Socialdemokratų frakcijos narys Gintautas Paluckas.

„Šitoje istorijoje, kada buvo kalbama apie aukščiausius skaidrumo standartus, susimauti tokioje temoje, kada iš esmės bandoma užglaistyti vaikų prievartavimo istoriją, nuslėpti nuo visuomenės ir pasiųsti žinią, kad politikai gali būti apsaugoti, darykite jūs, ką norite, tai yra labai neskaniai kvepianti istorija“, – tvirtina „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Saulius Skvernelis.

Be to, Seimo pirmininkė antradienį prisipažino, kad tą pačią dieną po susitikimo su prokurore, ji susitiko ir su konservatore premjere, Ingrida Šimonyte, nors jų darbotvarkėse šis susitikimas viešintas nebuvo. Abi valstybės vadovės sako, kad apie Bartoševičių nekalbėjo, bet sutapimas ar ne, pokalbio tema tokia pati, kaip ir Seimo pirmininkės su prokurore.

„Mes kalbėjome, aš tą esu pasakiusi viešai, apie poreikį Vyriausybei organizuoti neeilinę sesiją. — Nors Seimo pirmininkė žino, kad neeilinės sesijos prašo Generalinė prokurorė, bet jums to nepasako, taip? — Bet o koks skirtumas? Ji klausė manęs, ar yra poreikis man, ar aš turiu klausimų, kuriuos galėčiau atnešti į neeilinę sesiją“, – sako I. Šimonytė.

„Tikėtina, kad po tokios istorijos, kai pasako tau prokurorė, kad šaukiama bus neeilinė sesija, su premjere neaptarti klausimo, kodėl tai bus daroma, turbūt naivu, niekas tuo netiki“, – kalba S. Skvernelis.

Jeigu Bartoševičiui būtų pavykę atsisakyti mandato anksčiau, nei prokurorė kreiptųsi į Seimą dėl neliečiamybės naikinimo, informacija apie galimą pedofilijos skandalą į viešumą nebūtų patekusi. Visuomenė apie pedofilijos skandalą nežinotų, o valdantiesiems nebūtų tekę aiškintis. Opozicija jau surinko ir neeilinei sesijai reikalingus parašus. Jos metu ant kilimo pasiaiškinti iškviestos tiek Generalinė prokurorė, tiek ir Seimo pirmininkė.

„Matyt, prieš rinkimus kontekstas, kad vienos frakcijos, vieni politikai nori daryti tokius politinius pareiškimus, politinį šou, matom valstiečių frakciją, kurie to nenori, oponuoja Skverneliui ir matome tokį opozicijos pasišpilkavimą, tai kam tame dalyvauti?“ – teigia Konservatorių frakcijos narys Paulius Saudargas.

Prokurorai praėjusią savaitę gavo socdemų kreipimąsi dėl tyrimo, ar kažkas nutekino informaciją. Kol kas prokuratūra dar svarsto, ar tyrimą pradėti, o savą tyrimą galbūt pradės ir Seimas. Ketvirtadienį balsuos, ar sudaryti tyrimo komisiją.

„Jeigu prokuratūra nemato reikalo atlikti tokio tyrimo, nes nemano, kad atsitiko toks nusikaltimas, tai ką tuomet tiria Seimas?“ – sako I. Šimonytė.

„Tai čia vienintelis kelias, sužinoti realią tiesą ir kalbėti apie politinę atsakomybę, nieko bendro neturinčią su ta byla, kuri vyksta ir kur įtariamasis Bartoševičius“, – tikina S. Skvernelis.

O politinė atsakomybė opozicijai aiški.

„Jeigu išaiškėtų, jog buvo meluota, atsirastų labai rimtas pagrindas arba nepasitikėjimo procedūrai, arba apkaltai sulaužius priesaiką“, – teigia Socialdemokratų frakcijos narys Gintautas Paluckas.

Su konservatoriais į Seimą patekęs Kristijonas Bartoševičius įtariamas bent 4 nepilnamečių, tarp jų ir mažamečių seksualiniu prievartavimu, o tą, anot prokurorų, kaip įtariama, darė būdamas Seimo nariu.